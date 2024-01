Apple Car forse arriva nel 2028, sarà la volta buona?

Ciclicamente si sente parlare di Apple Car, la famigerata auto elettrica a guida autonoma targata Apple di cui si chiacchiaera da ormai quasi 10 anni, ma che non è mai stata veramente sviluppata. A tornare sull’argomento è Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui l’auto arriverà nel 2028, non più nel 2026 come riportato dalle ultime notizie un paio di anni fa.

Secondo le nuove informazioni, Apple ha rivisto i propri piani, abbandonando la guida autonoma di livello 4 (completamente autonoma, ma solo in certe situazioni), scendendo a un livello 2+ (guida autonoma parziale), che prevede solamente funzionalità come il mantenimento di corsia e accelerazione/frenata automatica.

Si parla di Apple Car da metà 2010, il 2028 sarà l'anno giusto?

Apple sarebbe quindi passata da un progetto iniziale di guida autonoma di livello 5, ossia completamente autonoma, a un livello simile a quello di Tesla Autopilot. La Apple Car che si immaginava un tempo, senza nemmeno un volante o dei pedali, starebbe via via lasciando il posto a un’auto decisamente più classica e simile a quelle attuali, certo non priva di innovazioni, ma lontana dall’essere rivoluzionaria.

Ma chi produrrà la Apple Car? Secondo i report più recenti, la casa di Cupertino sarebbe in contatto con aziende europee, a cui starebbe illustrando i propri piani, ma nulla è certo. Non c’è da escludere la possibilità che Apple si rivolga anche ad alcuni dei principali produttori cinesi, ma attualmente non si ha alcun tipo di informazione in merito.

Secondo Gurman, Apple è al lavoro sulla Apple Car, denominata Project Titan, circa dal 2010, e ha già investito centinaia di milioni di dollari sullo sviluppo di hardware e software a guida autonoma, interni ed esterni dell’auto e altri elementi chiave. Nel corso degli anni Apple ha cambiato idea molte volte e nulla esclude che succederà ancora; chissà se il 2028 sarà davvero l’anno del suo debutto.