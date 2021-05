Arevo Scotsman, monopattino su misura in fibra di carbonio

Il nuovo Arevo Scotsman è il primo monopattino elettrico al mondo realizzato interamente su misura del cliente, grazie all’utilizzo di stampanti 3D che utilizzano la fibra di carbonio per creare un monopattino unico, per aspetto estetico e caratteristiche tecniche.

La realizzazione si basa su un telaio unibody interamente stampato in fibra di carbonio, a differenza di tanti altri modelli sul mercato che pubblicizzano l’utilizzo di fibra di carbonio ma che in realtà la usano in minima parte, spesso solo per il manubrio o poco più. Grazie all’utilizzo di stampanti 3D, lo Scotsman viene prodotto su misura specifica per ogni cliente: si può aumentare l’altezza del manubrio per i clienti più alti, si può allargare il pianale, si possono modificare le manopole, e tanto altro ancora. Le dimensioni definitive vengono calcolate utilizzando dati quali il peso, l’altezza e la lunghezza di gambe e braccia del pilota, tenendo conto anche della posizione di guida preferita.

“E’ tutto realizzato in fibra di carbonio; molti monopattini sul mercato pubblicizzano l’utilizzo di carbonio ma sono pieni di inserti di metallo, o ne utilizzano solo in punti specifici come le manopole o il resto dello sterzo. Quando vedo quei prodotti penso: ‘ma quella non è fibra di carbonio, è quasi tutto metallo!’.” Ha detto il CEO di Arevo, Sonny Vu, in merito al nuovo prodotto della compagnia.

Scotsman sarà proposto con 3 motorizzazioni: 500, 1000 e 2000W di potenza, con doppio motore per avere la trazione integrale. Ciò significa velocità massime rispettive di 30, 50 e 72 km/h, con doppio sistema di frenata rigenerativa, e anche un freno a disco per maggior sicurezza. Le batterie installate arrivano a 1100 Wh sul modello da 2000W di potenza, e dovrebbero essere sufficienti a percorrere fino a 112km nella modalità a basso consumo. Queste batterie sono facilmente removibili ed essendo dotate di porta USB-C possono essere usate come powerbank per caricare altri dispositivi elettronici.

Tra le feature più interessanti troviamo senza dubbio la dash-cam integrata nel manubrio, che permette di riprendere i propri spostamenti e può tornare utile anche in caso di incidente. Sul manubrio troviamo una piccola strumentazione digitale perfettamente integrata, che riporta dati sulla velocità e l’autonomia rimasta. GPS always-on, Bluetooth e connessione dati completano il pacchetto di dotazioni dello Scotsman, che si presenta come uno dei monopattini più riccamente allestiti sul mercato, e il prezzo rispecchia perfettamente questo aspetto: lo Scotsman parte da 2999$ per il modello da 500W, sale fino a 3499$ per il modello da 1000W e si ferma a 4499$ per il modello più potente, quello da 2000W.

E’ possibile pre-ordinare a un prezzo decisamente più vantaggioso: 1399$, 1599$ e 1999$, questi i 3 prezzi disponibili sulla campagna di Indiegogo attualmente attiva.