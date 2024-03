Arriva la ricarica wireless fino a 100 Kw per le auto elettriche

Un team di ricercatori del Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ha raggiunto un traguardo rivoluzionario nel campo della ricarica wireless per auto elettriche: hanno creato un sistema di ricarica capace di raggiungere una potenza di 100 kW e un’efficienza del 96%.

I ricercatori dell’ORNL hanno brevettato una nuova bobina di accoppiamento elettromagnetico polifase, con cui sono riusciti a ricaricare una Hyundai Kona EV con una distanza tra la piastra di ricarica e il veicolo di circa 13 cm, sfruttando campi elettromagnetici.

Abbiamo raggiunto la densità di potenza più alta al mondo per un sistema di ricarica wireless per questa classe di veicoli

La bobina ha un diametro di circa 36 cm sfrutta un nuovo design, che consente una densità di potenza superiore in bobine più piccole e include campi magnetici rotanti generati dagli avvolgimenti di fase della bobina. “Abbiamo raggiunto la densità di potenza più alta al mondo per un sistema di ricarica wireless per questa classe di veicoli,” ha affermato Omer Onar dell’ORNL. “La nostra tecnologia raggiunge densità di potenza da 8 a 10 volte superiori rispetto alla tecnologia a bobina convenzionale e può aumentare lo stato di carica della batteria del 50% in meno di 20 minuti.”

Il team aveva precedentemente raggiunto una potenza di 120 kW utilizzando la tecnologia a bobina convenzionale in test di laboratorio, tuttavia questo è un traguardo significativo per l’integrazione della tecnologia nei veicoli utilizzando le bobine polifase dell’ORNL. Il design leggero e di piccole dimensioni della bobina di accoppiamento elettromagnetico polifase consente la massima densità di potenza in bobine quanto più piccole possibili.

Questo risultato rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro in cui la ricarica dei veicoli elettrici potrebbe essere veloce ed efficiente, eliminando la necessità di fermarsi per lunghi periodi di tempo o di gestire cavi ingombranti. Con la promessa di una ricarica più rapida e comoda, il sistema di ricarica wireless dell’ORNL potrebbe perfino essere il catalizzatore che porterà l’adozione dei veicoli elettrici a un livello completamente nuovo.