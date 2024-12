Android perde il treno della ricarica Qi2

Il nuovo standard di ricarica wireless Qi2 non è stato adottato dai principali produttori di smartphone Android nel 2024, nonostante i potenziali vantaggi. Solo l'HMD Skyline supporta attualmente questa tecnologia tra i dispositivi Android.

La mancata adozione del Qi2 da parte di marchi come Samsung, Google e Motorola rappresenta un'occasione mancata per l'ecosistema Android. Questo standard, annunciato all'inizio del 2023, promette ricarica wireless da 15W, maggiore sicurezza e un sistema magnetico simile al MagSafe di Apple per un facile allineamento con i caricabatterie compatibili.

Il totale di smartphone Android che supportano il Qi2 è fermo a uno: l'HMD Skyline.

Sorprende che, nonostante Apple abbia condiviso parti chiave delle specifiche MagSafe per accelerarne lo sviluppo, i produttori Android non abbiano colto l'opportunità di implementare rapidamente il Qi2 sui loro dispositivi di punta. Ciò è particolarmente deludente considerando che molte di queste aziende fanno parte del Wireless Power Consortium, l'ente che sovrintende agli standard Qi e Qi2.

La mancanza di supporto al Qi2 priva gli utenti Android di una vasta gamma di accessori utili già disponibili sul mercato, come i power bank della linea MagGo di Anker (che potete trovare su Amazon). Alcuni telefoni pieghevoli come il Razr Plus e il Pixel 9 Pro Fold possono attaccarsi magneticamente ad accessori Qi2, ma si tratta più di una coincidenza dovuta ai magneti usati per tenere chiusi i dispositivi che di una vera compatibilità.

L'adozione limitata del Qi2 da parte dei produttori Android solleva dubbi sul futuro di questo promettente standard. Se la situazione non cambierà nel 2025, c'è il rischio che una delle innovazioni più significative per l'usabilità degli smartphone possa finire nel dimenticatoio, almeno per quanto riguarda i dispositivi Android.

La riluttanza dei principali produttori ad adottare il Qi2 è difficile da spiegare, considerando i chiari vantaggi in termini di accessibilità e facilità d'uso che questa tecnologia potrebbe portare. Resta da vedere se il 2025 segnerà un cambiamento di rotta, con più dispositivi Android che finalmente abbracceranno questo standard di ricarica wireless avanzato.