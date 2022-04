In occasione del Ludwig Erhard Summit tenutosi pochi giorni fa, il CEO di Audi Markus Duesmann ha rilasciato dichiarazioni molto chiare in merito al futuro dell’industria automobilistica europea: l’obiettivo comune dev’essere quello di abbandonare completamente i combustibili fossili entro il 2040, al tempo stesso supportando al massimo lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili in tutte le loro forme.

Le parole di Duesmann sono chiare, e ovviamente ricalcano in modo preciso quanto programmato da Audi per i prossimi anni: a partire dal 2026 la casa tedesca ha intenzione di presentare sul mercato solo modelli 100% elettrici, mentre entro il 2033 punta a interrompere la produzione di auto con motori endotermici. Da qui al 2033 sarà importante, anzi fondamentale, impegnarsi nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, aspetto che, tra gli altri, sta rallentando la diffusione dei veicoli elettrici.

“Dobbiamo essere coraggiosi come europei e prenderci la responsabilità di rinunciare completamente ai combustibili fossili dal 2040. Dobbiamo dedicare tutte le nostre energie ai veicoli elettrici per la mobilità individuale.” ha detto Duesmann durante il summit.

La diffusione capillare e la semplicità di utilizzo dell’infrastruttura di ricarica sono i due aspetti fondamentali su cui concentrarsi, secondo Duesmann: non per niente Audi sta lavorando con grande attenzione alla propria infrastruttura di ricarica pubblica, di recente vi abbiamo raccontato proprio dell’esperienza alle colonnine Audi HPC installate presso i Centri Audi in Italia. Grazie a sistemi come il Plug and Charge, ricaricare l’auto elettrica non sarà più un motivo di stress ma diventerà semplice come fare il pieno di benzina al distributore, con l’aspetto positivo – per noi e per l’ambiente – di poter caricare la propria auto utilizzando corrente proveniente da fonti rinnovabili, cosa che non può avvenire se si utilizzano combustibili fossili.