Audi Q6 Sportback e-tron: più aerodinamica, più autonomia

L'Audi ha presentato la nuova Q6 Sportback e-tron al Salone di Parigi. Si tratta della variante coupé del SUV elettrico Q6 e-tron, caratterizzata da una linea del tetto più spiovente e da una maggiore efficienza aerodinamica.

La Q6 Sportback e-tron si distingue per un design più sportivo e filante rispetto alla versione standard. La carrozzeria è stata ottimizzata per ridurre la resistenza aerodinamica, con un coefficiente Cx che passa da 0,28 a 0,26. Questo si traduce in un'autonomia leggermente superiore, fino a 15 km in più con una singola ricarica nelle versioni più performanti.

Design esterno e dimensioni

La nuova Audi Q6 Sportback e-tron è più bassa di 37 mm rispetto al SUV normale, misurando 1.665 mm in altezza. La lunghezza di 4.771 mm e la larghezza di 1.965 mm rimangono invece invariate.

La carrozzeria più aerodinamica permette di fare 15 km in più con una singola ricarica.

Il profilo laterale risulta più dinamico grazie alla linea del tetto discendente, ai finestrini posteriori meno spigolosi e al lunotto piatto con spoiler integrato. Il frontale mantiene la grande griglia chiusa e le luci diurne in posizione rialzata, con modifiche minime rispetto alla Q6 e-tron standard.

Interni e tecnologia

L'abitacolo riprende l'impostazione della Q6 e-tron, con il display panoramico MMI composto da due schermi affiancati: 11,9 pollici per la strumentazione e 14,5 pollici per l'infotainment, entrambi con tecnologia OLED. Di serie è presente anche l'head-up display, mentre è optional un ulteriore schermo da 10,9 pollici per il passeggero.

Il bagagliaio offre una capacità compresa tra 511 e 1.373 litri, leggermente inferiore rispetto alla versione SUV. È presente anche un vano di carico anteriore (frunk) da 64 litri.

Meccanica e prestazioni

La Q6 Sportback e-tron si basa sulla piattaforma elettrica PPE (Premium Platform Electric) condivisa con Porsche Macan Electric e Audi A6 e-tron. Sono disponibili quattro varianti:

Q6 Sportback e-tron : trazione posteriore, 185 kW, autonomia 545 km

: trazione posteriore, 185 kW, autonomia 545 km Q6 Sportback e-tron Performance : trazione posteriore, 225 kW, autonomia 656 km

: trazione posteriore, 225 kW, autonomia 656 km Q6 Sportback e-tron quattro : trazione integrale, 285 kW, autonomia 636 km

: trazione integrale, 285 kW, autonomia 636 km SQ6 Sportback e-tron: trazione integrale, 360 kW, autonomia 607 km

La versione base monta una batteria da 75,8 kWh netti, mentre le altre hanno una capacità di 94,9 kWh. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 270 kW, consentendo di passare dal 10% all'80% in circa 21 minuti.

Lancio e prezzi

La produzione della Q6 Sportback e-tron avverrà nello stabilimento Audi di Ingolstadt. Gli ordini apriranno nei primi mesi del 2025, con un prezzo di partenza in Germania di 65.900 euro, 2.400 euro in più rispetto alla corrispondente Q6 e-tron SUV.