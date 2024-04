Auto elettriche, le nuove batterie caricano 600 Km in 10 minuti

Il colosso cinese delle batterie per veicoli elettrici, CATL, ha recentemente annunciato il lancio di Shenxing Plus, una nuova batteria per elettriche che promette di rivoluzionare il settore. Caratterizzata dalla capacità di garantire un'autonomia di oltre 600 km con soli 10 minuti di ricarica, questa innovazione potrebbe significare un enorme passo avanti nella diffusione dei veicoli elettrici a livello globale.

Il mercato delle batterie per veicoli elettrici sta assistendo a una crescita esponenziale, e in questo contesto, CATL sta emergendo come leader indiscusso. Con un aumento della produzione che ha raggiunto i 259.7 GWh nel solo ultimo anno, l'azienda ha consolidato la propria supremazia, detenendo quasi il 37% del mercato globale, un distacco notevole rispetto ai concorrenti più prossimi come BYD.

Il nuovo prodotto, Shenxing Plus, rappresenta una vera e propria pietra miliare per CATL; si tratta infatti della prima batteria al mondo capace di supportare una ricarica ultra-veloce 4C, combinando una capacità di lungo raggio superiore ai 1000 km con la tecnologia LFP, più economica e avanzata. Grazie all'introduzione di un innovativo materiale a nido d'ape 3D sviluppato internamente, CATL è riuscita a incrementare notevolmente la densità energetica della batteria, raggiungendo i 205 Wh/kg, un valore paragonabile a quello delle batterie NCM tradizionali, ma a un costo significativamente inferiore.

L'azienda si è infatti posta l'obiettivo di ridurre del 50% il costo per kWh delle batterie LFP entro la metà del 2024, un traguardo che sembra sempre più alla portata vista l'innovazione rappresentata da Shenxing Plus.

Nonostante l'indiscusso primato di CATL, resta da vedere come i produttori di automobili e altri concorrenti nel settore delle batterie per EV reagiranno di fronte a queste innovazioni. Molti tra questi hanno annunciato piani ambiziosi per lo sviluppo di propri sistemi di batterie, ma il divario tecnologico e produttivo rappresentato da CATL con prodotti come Shenxing Plus potrebbe rivelarsi una sfida difficile da superare.