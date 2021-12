Batterie litio-zolfo, test per battery swap sui camion australiani

La società australiana Janus Electric ha stretto un accordo con Li-S Energy con l’obiettivo di dare il via ad una serie di test dedicati al battery swap degli accumulatori al litio-zolfo o al litio metallo.

Non a caso, Janus Electric avrebbe sviluppato un sistema di batterie intercambiabili che permetterebbe agli utenti di non fermarsi più per lunghi tempi di ricarica, consentendo conseguentemente di sostituire le batterie dei veicoli nelle stazioni per la sostituzione rapida in soli pochi minuti. Secondo quanto diffuso, ciascun pacco batterie intercambiabile Janus Electric utilizza attualmente celle agli ioni di litio e ha una capacità energetica di 600 kWh.

L’ufficializzazione dell’accordo tra Janus Electric e Li-S Energy permetterà di testare il sistema non più solamente con batterie agli ioni di litio ma anche con batterie litio-zolfo e litio-metallo. Non a caso, gli obiettivi della collaborazione sono di aumentare l’autonomia del veicolo tra gli scambi di batterie e ridurre al tempo stesso il peso totale di ciascun pacco batterie.

Una volta terminati i test, se i risultati saranno ottimali, Li-S Energy fornirà secondo accordo una quantità di batterie indispensabile per portare all’eliminazione graduale delle batterie agli ioni di litio, sostituendole con quelle al litio-zolfo e al litio metallo che utilizzano anche nanotubi di nitruro di boro e nanomesh. Per soddisfare i requisiti previsti saranno necessarie 495.000 celle entro la fine del 2023, con una conseguente crescita prevista nei prossimi anni. Non dimentichiamo che grazie alla propria tecnologia con nanotubi di boro e nanomesh, la Li-S Energy è stata in grado di raccogliere 54 milioni di dollari di investimento attraverso una IPO lanciata alla Borsa australiana.