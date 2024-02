Nuova ricerca, scaricare la batteria fino a zero a volte fa bene

Gli scienziati dell'Università di Stanford hanno scoperto che il modo migliore per prolungare la vita di una batteria EV al litio-metallo è scaricarla completamente e lasciarla riposare per alcune ore.

La ricerca, intitolata "Il riposo ripristina le prestazioni delle batterie al litio-metallo scariche", sostiene che questo metodo ripristina la capacità della batteria e migliora le prestazioni complessive.

"Stavamo cercando il modo più semplice, economico e veloce per migliorare la durata del ciclo di vita del litio metallo", ha commentato Wenbo Zhang, co-autore dello studio e dottorando in scienza e ingegneria dei materiali a Stanford. "Abbiamo scoperto che lasciando riposare la batteria nello stato scarico, la capacità persa può essere recuperata e la vita utile aumentata".

Tra l’altro i ricercatori sostengono che questo miglioramento è possibile sin da subito, su quei veicoli elettrici che usano batterie di questo tipo. In teoria, infatti, basta un aggiornamento del software.

Le batterie al litio-metallo potrebbero raddoppiare l'autonomia degli EV, ma perdono rapidamente la capacità di immagazzinare energia dopo solo pochi cicli di carica e scarica, rendendole inutili per la guida quotidiana.

La ricerca di Stanford sfida il comune convincimento che scaricare completamente una batteria sia dannoso, ma in verità non ci sono conflitti perché si tratta di tecnologie diverse. Le batterie litio-metallo ricaricabili sono ancora una relativa novità, e le troviamo solo in alcuni EV. Tutti noi sappiamo invece che le più comuni batterie agli ioni di litio non andrebbero mai fatte scaricare del tutto.

Una batteria al litio-metallo, rispetto a una al litio-ion, può immagazzinare il doppio dell'energia nello stesso spazio e pesa meno, quindi è un passo avanti determinante per i veicoli elettrici. Tuttavia perdono capacità rapidamente a causa della formazione di una matrice isolante tra l'anodo e l'elettrolita.

Ed è proprio su questo ultimo aspetto che la ricerca di Stanford diventa rilevante. Se basta scaricare la batteria e lasciarla riposare qualche ora per riportare in vita il litio “morto”, allora questa tecnologia per le batterie acquista tutto un altro valore.

