BeCharge elimina i piani tariffari, la ricarica è solo a consumo

Il panorama delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici in Italia sta per subire delle importanti modifiche. BeCharge, una delle aziende leader nel settore, ha annunciato che, a partire dal 27 maggio, verranno eliminati i piani tariffari Be Start, Be Medium e Be Premium. Di conseguenza, tali piani non saranno più disponibili né per nuovi acquisti né per rinnovi. Questo cambiamento si applicherà a tutto il territorio italiano e alla Repubblica di San Marino.

Secondo le informazioni fornite da BeCharge, i piani in questione offrivano agli utenti la possibilità di godere di un sconto sulla tariffa a consumo. In dettaglio, gli sconti erano del 20% con il piano Be Start a 9,90 euro al mese, del 30% con il Be Medium a 13,90 euro e del 40% con il Be Premium a 19,90 euro. Dal 27 maggio, verranno adottate nuove tariffe standard senza piani mensili. Le tariffe che entreranno in vigore saranno le seguenti: Ricarica in corrente alternata (AC) fino a 22 kW: 0,65 euro/kWh

fino a 149 kW: 0,90 euro/kWh Ricarica ultrafast in corrente continua (DC) oltre i 150 kW: 0,95 euro/kWh Con la cancellazione dei piani mensili, viene meno anche la possibilità di accumulare punti per il programma fedeltà Be Together. In aggiunta a queste modifiche sul fronte delle tariffe di ricarica, BeCharge ha introdotto delle nuove tariffe di occupazione applicabili al termine della ricarica. Questo significa che gli utenti che lasciano l'auto collegata alla colonnina oltre il tempo necessario verranno addebitati come segue: Quick (AC fino a 22 kW): 0,12 euro/minuto

