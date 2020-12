Bentley Flying Spur: Santa Claus is coming to town…con un V8 inglese da 550 Cv!

Bentley si è lasciata sedurre dalla magia del Natale. Il periodo più suggestivo e affascinante dell’anno, ha ispirato i designer del marchio che, seppur solo in forma virtuale (al momento..), hanno deciso di realizzare una versione unica e speciale della Fyling Spur. Il nome del modello è Reindeer Eight, mentre la base tecnico/meccanica è quella della Flying Spur con motore V8.

Il reparto Mulliner ha creato una slitta per Babbo Natale esclusiva e ad alte prestazioni. E non poteva essere altrimenti: una sola notte di tempo per fare il giro del mondo e consegnare in ogni abitazione del pianeta richiede un mezzo veloce e comodo. I 550 Cv del V8 Bentley possono sicuramente aiutare a realizzare l’impresa. Per sottolineare l’appartenenza natalizia dell’auto, il logo Bentley sul cofano anteriore è stato sostituito da una renna.

Pronta a fare il giro del mondo

Il reparto Mulliner di Bentley, preposto alla realizzazione di modelli unici e ancor più esclusivi, ha progettato virtualmente la nuova slitta di Babbo Natale. La Flying Spur con motore V8 è stata scelta per via della sua versatilità, unita a prestazioni e al grande comfort e spazio a bordo (dove mettere i regali altrimenti?). Le aggiunte riguardano soprattutto i dettagli estetici: i cerchi sono da 22″ color oro, una tinta che distingue alcuni elementi della carrozzeria e la renna che sostituisce la “B” di Bentley sul cofano anteriore.

La carrozzeria è in rosso scuro con grafiche personalizzate, mentre gli interni sono stati arricchiti da inserti in legno Grand Black al cui interno è stata ricavata una scena notturna ambientata al Polo nord. Il sistema di intrattenimento di bordo è stato aggiornato e integra una nuova funzionalità per il navigatore: la mappa indicherà l’itinerario da seguire mostrando quanti regali restano ancora da consegnare.

Motore V8 da 550 Cv

Il motore che equipaggia la Bentley Flying Spur è il 4.0 litri biturbo da 550 Cv e 770 Nm di coppia massima. Lo stesso disponibile per Continental GT. Più sfruttabile e gestibile del possente W12, è disponibile con il cambio automatico e la trazione integrale. Le prestazioni sono eccezionali: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,1 secondi mentre la velocità massima è di ben 318 km/h.

Il tutto, senza rinunciare al lusso e al comfort Bentley. L’abitacolo è disponibile nella configurazione a quattro è cinque posti, le poltrone sono molto accoglienti e rivestite con pellame di ottima qualità. Le possibilità di personalizzazione sono molto elevate, potendo decidere di scegliere gli allestimenti Mulliner e Blackline che aggiungono ulteriori a un abitacolo già estremamente curato. La dinamica di guida non è stata trascurata con l’integrazione delle barre antirollio a controllo elettronico, le sospensioni adattive e l’asse posteriore sterzante. A beneficio di agilità e maneggevolezza.