BMW ha spostato il logo M, ve ne siete accorti?

La scorsa settimana, BMW ha presentato la Serie 2 del 2025 con un interno rinnovato e alcune piccole modifiche esterne. Un dettaglio passato inosservato, oltre al mantenimento della designazione "i" per ora, è il posizionamento di un badge M sulla presa d'aria inferiore dei nuovi modelli M240i e M240i xDrive.

Quando è stata lanciata la generazione attuale della M240i, non c'era un badge M sul frontale. Dopotutto, non si tratta di una vera e propria auto M. Tuttavia, BMW ha lentamente iniziato a introdurre i badge M sui suoi modelli M Performance, tra cui X3 M40i e X4 M40i, ma, come nei tradizionali modelli BMW M, i badge sono stati posti sulla griglia a rene. Non è il caso della nuova M240i.

Gli appassionati più attenti noteranno che la nuova Serie 2 ha un badge M montato sulla parte inferiore della griglia, verso la base del paraurti anteriore. È una posizione insolita per il badge e non risalta tanto quanto se fosse stato sulla griglia a rene.

Come mai? La spiegazione più logica è legata al doppio rene stesso: ha delle lamelle attive e, di conseguenza, sarebbe stato macchinoso appendere il badge sulla griglia stessa. Curiosamente però, il produttore ha confermato ai microfoni di Motor1 che la ragione è tutt'altra: il badge è (e sarà) in basso per uniformare il design europeo a quello cinese.

"Il badge M è montato sulla presa d'aria inferiore perché, dal punto di vista del cliente, volevamo standardizzare la posizione a livello mondiale. (In Cina il badge M è stato posizionato in quella posizione fin dall'introduzione sul mercato)", ha dichiarato un portavoce dell'azienda.

Insomma, in sequito a queste dichiarazioni è lecito aspettarsi che tutte le future M Performance (o magari anche M) avranno il badge in questa nuova e insolita posizione.