BMW M3 CS Touring: la ultra wagon è in arrivo!

BMW ha anticipato l'arrivo della nuova M3 Touring CS, una versione ancora più leggera e potente della station wagon sportiva. L'annuncio è stato fatto attraverso alcuni teaser pubblicati sulla pagina Instagram ufficiale di BMW M, che mostrano l'auto con una carrozzeria completamente camuffata.

La M3 Touring CS si distinguerà dalla versione standard per diverse modifiche estetiche e tecniche. Il frontale presenterà uno splitter più aggressivo, probabilmente in fibra di carbonio, e una nuova disposizione delle prese d'aria per migliorare l'aerodinamica e il raffreddamento del motore.

Come da tradizione per i modelli CS, BMW punterà a una significativa riduzione del peso. Si prevedono componenti in fibra di carbonio per paraurti e spoiler, cerchi in lega alleggeriti e nuovi sedili sportivi. L'abitacolo potrebbe avere meno materiali fonoassorbenti e rivestimenti esclusivi.

Il motore 3.0 sei cilindri biturbo verrà potenziato, raggiungendo probabilmente i 550 CV e 650 Nm di coppia. Questi valori dovrebbero consentire uno scatto 0-100 km/h in soli 3,4 secondi e una velocità massima oltre i 300 km/h.

La M3 CS Touring potrebbe essere prodotta in edizione limitata di soli 2.000 esemplari a livello mondiale. Il prezzo stimato si aggirerebbe intorno ai 170-180.000 euro, posizionandola come un'auto esclusiva per appassionati e collezionisti.

La presentazione ufficiale della BMW M3 Touring CS sembra ormai imminente, considerando la pubblicazione di questi primi teaser ufficiali. Gli appassionati delle station wagon ad alte prestazioni possono quindi aspettarsi presto ulteriori dettagli su questo modello che promette di alzare ulteriormente l'asticella nel segmento delle familiari sportive.