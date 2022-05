Gli appassionati BMW sono in fermento, perché la casa tedesca si sta preparando a presentare una novità fino ad oggi mai vista nel catalogo: si tratta dell’attesissima M3 Touring, attesissima perché è la prima volta che la Serie 3 in versione station wagon viene proposta nella variante ‘M’ a indicarne le maggiori prestazioni sportive.

BMW M3 Touring, stando a quanto trapelato in rete nelle scorse settimane, sarà spinta dallo stesso motore della M3 Competition, un motore a benzina 6 cilindri turbo da 3 litri di cilindrata, in grado di erogare fino a 510 cavalli e 610 Nm di coppia. Il tutto sarà accoppiato al cambio automatico a 8 rapporti Steptronic e al sistema di trazione integrale BMW xDrive. Tutto tace in merito a una versione a trazione posteriore.

La nuova BMW M3 Touring è già stata avvistata durante i primi test su strada e quelli svolti al Nurgburgring e dalle foto scattate si possono già fare alcune ipotesi sul design definitivo dell’auto: il doppio rene frontale non poteva certo mancare – con buona pace dei tanti che negli ultimi anni si sono lamentati di questa scelta di design, mentre al posteriore l’auto è incattivita dall’estrattore. Le ruote sono incorniciate da parafanghi bombati che danno all’auto un aspetto ancor più imponente.

Nessuna informazione invece sugli interni dell’auto, la nuova M3 Touring per il momento non si è mostrata da questo punto di vista: è lecito aspettarsi un abitacolo più in linea con le recentissime proposte BMW, in particolar modo parlando di auto elettriche come iX e i4, oltre a poter vantare il nuovo sistema di infotainment iDrive 8, realizzato utilizzando due schermi affiancati perfettamente integrati nella plancia dell’auto, uno da 12,3 pollici e l’altro da 14,9 pollici.

BMW ha annunciato che la presentazione della nuova M3 Touring avverrà nel mese di giugno, non ci resta che attendere.