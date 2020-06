BMW Serie 8: la stravagante Golden Thunder Edition

Le possibilità di personalizzazione peer un’automobile sono infinite. Come nel caso della Golden Thunder Edition per serie 8 messa a punto dal reparto Individual di BMW. Una serie speciale disponibile per tutte le configurazioni di carrozzeria: Coupé, Gran Coupé, Convertible e per tutte le motorizzazioni della gamma, a eccezione delle M8.

Non passa inosservata

Rispetto alle versioni di serie, l’edizione speciale aggiunge dettagli stilistici inediti: il colpo d’occhio è attirato dal gioco di contrasti tra le tinte della carrozzeria e gli inserti in oro per minigonne, paraurti, calotte degli specchietti e cerchi in lega da 20″. Le pinze dei freni sono nere.

Non da meno sono gli interni, curati e appariscenti. I rivestimenti sono in pelle Merino nera a contrasto con quelli in Alcantara del padiglione di colore antracite. Il tono oro è ripreso da alcune finiture e sui poggiatesta è ricamato il logo che richiama l’edizione speciale. Di serie è previsto l’impianto audio Bower & Wilnkins Diamond.

Al momento non si hanno informazioni riguardo al prezzo o a una sua possibile commercializzazione in Italia.