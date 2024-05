BMW Skytop è la nuova cabrio di lusso, ma per adesso è solo un concept

BMW ha già annunciato che presenterà un nuovo concept in occasione del prestigioso Concorso d'Eleganza di Villa d'Este e ora, grazie a un leak trapelato in rete, possiamo farci un'idea di come potrebbe apparire la prossima roadster della casa tedesca. Stando a quanto affermava il post Reddit contenente il leak (prontamente rimosso), sembra che BMW stessa abbia condiviso per errore il video che svela anche il nome del concept, ovvero Skytop.

La Skytop è un'opulenta cruiser basata sulla Serie 8 che potrebbe porsi come capostipite della nuova generazione di gran turismo BMW. Tuttavia, la casa automobilistica di Monaco di Baviera potrebbe semplicemente mostrare al pubblico un modello concettuale creato appositamente per il concorso. A prima vista, le dimensioni generose della vettura, con un lungo cofano e un'ampia parte posteriore indicano trattarsi di un'auto di grandi dimensioni.

Senza indugiare oltre, vi mostriamo la clip trapelata in rete:

Design e caratteristiche

A differenza della recente Serie 8, la Skytop è una roadster due posti con tettuccio apribile che richiama molto da vicino i modelli Z4 e Z3, nonché la Z8, con cui condivide alcuni tratti stilistici. L'assenza di contorni blu sul logo BMW suggerisce che la Skytop sarà alimentata da un motore a combustione interna e non da un ibrido plug-in o un propulsore elettrico. Il frontale è caratterizzato dalla classica griglia a reni sottile affiancata da fari a striscia sottile, con ampie prese d'aria sul paraurti anteriore, ma l'aspetto generale è più sobrio rispetto a molti recenti modelli BMW.

Lateralmente, la Skytop monta presenta delle linee decise esaltate dai cerchi con la caratteristica forma a "turbina", mentre il tettuccio targa rimovibile rappresenta un punto focale. Nella parte posteriore, i fanali orizzontali sottili riflettono la forma dei fari anteriori, e uno spoiler a coda di papera sporge dal cofano del bagagliaio. Il doppio scarico ovale è ben integrato nel paraurti posteriore.

Interni

All'interno, la Skytop mostra una somiglianza evidente con la Serie 8, ma con un aspetto ancora più raffinato, grazie ad accenti dorati, pezzi in cristallo e abbondante pelle marrone-rossastra. La vettura sembra pronta per la produzione, essendo dotata del sistema di infotainment BMW iDrive, specchietti retrovisori standard, uno specchietto retrovisore centrale e un tappo per il gancio di traino nel paraurti anteriore.

Cosa ci riserva il futuro?

Ulteriori dettagli emergeranno sicuramente quando il concept verrà esposto insieme a una BMW M Hybrid Art Car al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che si terrà dal 24 al 26 maggio. Resta da vedere se il Concept Skytop raggiungerà la produzione. Del resto, anche se così non fosse, BMW potrebbe incorporare alcuni suoi elementi di design nei futuri modelli in base ai feedback dei clienti.

L'azienda ha recentemente registrato il nome Skytop presso l'Ufficio brevetti e marchi tedesco, ma inizialmente si pensava che stesse semplicemente mettendo in cassaforte nomi da usare in futuro. Tuttavia, il video trapelato sembra smentire questa ipotesi, mostrando un veicolo che potrebbe segnare un ritorno al design elegante e distintivo che ha caratterizzato i migliori modelli della casa automobilistica tedesca.

Siamo curiosi di scoprire cosa ci riserva la presentazione di BMW alla quale avremo il piacere di assistere questo fine settimana.