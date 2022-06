Il caro energia sta intaccando i risparmi di tutti gli italiani che si ritrovano con bollette aumentate e carburanti che costano facilmente più di 2 euro al litro; per supportare la popolazione in queste spese, il Governo ha inizialmente previsto un corposo taglio sulle accise, taglio che però si è rivelato essere insufficiente per contrastare l’aumento di prezzo. A ulteriore supporto, il Governo ha pensato di instituire bonus carburante 2022 – vediamo quali sono le modalità di accesso a questo bonus.

Chi può erogare il bonus carburante 2022?

Il bonus carburante 2022 può essere emesso dalle aziende private, dagli studi professionali o da enti del settore terziario che non si occupino di attività commerciali, nei confronti dei propri dipendenti; il bonus può raggiungere la somma massima di 200 € ed è esentasse.

Chi può ricevere il bonus carburante 2022?

Tutti i dipendenti di aziende private, studi professionali o enti del terziario potranno ricevere il bonus carburante, che verrà emesso in modo volontaria da parte del datore di lavoro fino alla cifra massima di 200 euro (sotto forma di voucher); qualora tra i benefit aziendali fosse già prevista una cifra dedicata all’acquisto di carburante (il cui tetto massimo è di 258,23 €), il bonus carburante 2022 andrà a sommarsi a quello già previsto.

Chi paga il bonus carburante?

La spesa legata al bonus carburante è completamente a carico dell’azienda che lo eroga, o del datore di lavoro: il Governo non interverrà economicamente in questo senso, e pertanto sarà l’azienda ad avere completa libertà di decidere a quali dei propri dipendenti erogare il bonus, decidendone anche il valore fino all’importo massimo di 200 €.

Come si richiede il bonus carburante?

Il bonus carburante 2022 non può essere richiesto: viste le modalità di erogazione, che lasciano la decisione in mano alle aziende, non è prevista nessun tipo di richiesta da parte del dipendente. Qualora l’azienda decida di offrire al proprio dipendente il bonus carburante, sarà lei stessa a comunicarglielo e a erogare i buoni benzina del valore della cifra prevista. Il bonus carburante potrà essere erogato fino al 31 dicembre 2022, mentre la scadenza per l’utilizzo sarà riportata sul buono stesso.

Chi non può accedere al bonus carburante?

Come anticipato, il bonus carburante è disponibile solo per i dipendenti di aziende private, studi professionali o enti del terziario che non si occupino di attività commerciali; sono quindi esclusi dal bonus benzina tutti i lavoratori pubblici, i lavoratori a partita IVA, i lavoratori autonomi occasionali, i collaboratori con contratti di tipo co.co.co o coloro che ricevono redditi di lavoro assimilato, come i tirocinanti.