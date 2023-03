Bugatti è specializzata nella realizzazione di hypercar progettate e assemblate con una qualità senza pari e l’intero processo di verniciatura della carrozzeria impiega tra le 600 e le 700 ore, un lasso di tempo in cui si possono produrre per intero molte auto di uso comune; la verniciatura di Bugatti prevede la sovrapposizione di 8 strati di materiale, un processo che richiede tempo e denaro.

Per produrre una Bugatti Chiron – che ha un prezzo di partenza vicino ai 3 milioni di € – ci vogliono circa 9 mesi dalla configurazione alla consegna: durante questi mesi 20 operai ultra specializzati si occupano di assemblare le 1800+ parti che vanno a dare vita all’auto, e di questi 9 mesi più uno è speso a verniciare l’auto. Chiunque lavori con la vernice sa che la preparazione della superficie è un aspetto di cruciale importanza per ottenere un risultato perfetto, e Bugatti è letteralmente ossessionata da questo aspetto, tanto da avere al suo interno un metrologo, cioè uno studioso specializzato in misurazioni di precisione che si occuperà di verificare che i pannelli utilizzati per la carrozzeria siano assolutamente perfetti.

Una volta valutati i pannelli si può iniziare con il primo e il secondo strato di primer con un passaggio intermedio dedicato alla levigatura del primer; successivamente si passa al primo strato di trasparente, che viene applicato e levigato più e più volte. Dopo circa 100 ore di preparazione i pannelli sono pronti per essere effettivamente verniciati.

“La verniciatura di una delle hypercar di Bugatti richiede non solo una grande esperienza, ma anche un impegno costante e l’ambizione di raggiungere sempre gli altissimi standard di qualità del brand, settimana dopo settimana, auto dopo auto.” ha detto Simon Vetterling, specialista di carrozzerie in Bugatti.

Una volta applicata la vernice, i pannelli vengono esaminati da un team che verifica che i colori siano corretti, e in caso contrario il pannello viene rimandato in carrozzeria: questo passaggio può presentare diverse difficoltà vista la varietà di colori e di superfici a cui vengono applicati.

Bugatti Chiron SS

Dopo che la verniciatura è stata dichiarata completata, si passa alla lucidatura: ci vogliono 4 giorni per lucidare alla perfezione una Bugatti e durante questa fase l’auto viene studiata da varie angolazioni, con una gran varietà di luci, per verificare che sia tutto perfetto. Ecco come si vernicia una Bugatti, un processo lunghissimo, esagerato, ma in linea con il valore di auto da milioni di euro.