Il marchio cinese BYD, disponibile già in Europa da diversi mesi, approda ufficialmente in Italia con due modelli destinati, rispettivamente, al mercato dei SUV di segmento C e delle berline. La storia di questo marchio non si limita esclusivamente alla produzione di vetture elettriche; nel campo dell’automotive BYD infatti sviluppa interamente la piattaforma cardine delle sue vetture, mentre più in generale il brand rappresenta uno dei più grossi produttori mondiali di batterie per smartphone e dispositivi compatti.

Le soluzioni di BYD, presenti e future, si basano per lo più sulla sopracitata e-Platform 3.0, una struttura che beneficia delle famose “Blade battery” ovvero un pacco batterie concepito con uno speciale design lamellare che permette di essere più sicuro, più resistente e una densità energetica superiore che garantisce, a pari dimensioni, una percorrenza maggiore (per maggiori informazioni qui il nostro approfondimento). All’interno di e-Platform 3.0, oltre ad esserci le nuove batterie, è presenti un propulsore “8-in-1”; un sistema di otto componenti chiave (VCU, BMS, MCU, PDU, controllore DC-DC, caricatore a bordo, motore di guida e trasmissione) uniti in un unico sistema altamente efficiente, che ottimizza l’utilizzo dello spazio e l’efficienza energetica.

Un pacchetto tecnologico meticolosamente sviluppato che viene successivamente plasmato per i modelli in commercio e in attesa di debutto ufficiale. La gamma di BYD, al momento, offre Atto 3 (un SUV compatto) e Han (una ammiraglia). In futuro, però, è attesa anche una “hatchback compatta” conosciuta con il nome di Dolphin e una berlina denominata Seal. Più in dettaglio, la gamma:

Atto 3 : Comfort – 41.990 euro Design – 43.490 euro

: Han : A partire da 70.490 euro

: Dolphin : Active – 30.790 euro Boost – 31.490 euro Comfort – 35.490 euro Design – 37.490 euro

: Seal : Al momento non ci sono dettagli

:

Soluzioni che il marchio prevede di promuovere sul territorio usufruendo di una rete di vendita in continuo sviluppo. Per le prime vendite sul mercato italiano, BYD si affida a tre dei più importanti network di vendita presenti nel Nord Italia. Autotorino, Barchetti ed Intergea (attraverso le controllate Theorema e Car Village), con punti vendita su Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze. Mentre nel mese di luglio la rete si espanderà anche a Como, Bergamo, Udine, Modena, Trento e Bolzano.

BYD Atto 3

Proprio in occasione del debutto ufficiale della divisione automotive di BYD in Italia, abbiamo potuto provare, nella splendida cornice delle Langhe piemontesi, BYD Atto 3. Come anticipato, BYD Atto 3 è un SUV di segmento C che misura 4,46 metri in lunghezza, 1,88 metri in larghezza e con un peso di circa 1.750 kg. L’omologazione è per cinque adulti e lo spazio di carico, standard, è di 440 litri; valore che può aumentare fino a 1338 litri con i sedili abbattuti. Le linee esterne di Atto 3 sono ricercate rispetto a quello a cui siamo abituati regolarmente; discorso analogo anche per l’abitacolo, che sfoggia una maggiore ricercatezza che potrebbe non piacere a tutti.

Cosa ci convince

Con Atto 3 il brand debutta sul mercato con un SUV compatto ma ricco tanto nella dotazione di serie quanto nella sicurezza (attiva e passiva). Atto 3 è dotata di numerosi optional, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza (non a caso, l’auto ha ottenuto 5 stelle nei test Euro NCAP): di serie sono presenti l’airbag centrale, il monitoraggio dell’angolo cieco, il cruise control adattativo, il sistema di frenata automatica anche in retromarcia e l’assistenza al mantenimento di corsia. Altri dettagli includono il climatizzatore con una pompa di calore, il tetto in vetro, le regolazioni elettriche per il sedile del conducente e il caricabatterie per cellulari. La versione Design include anche un portellone motorizzato, un sistema di purificazione dell’aria e un display centrale da 15,6″ anziché 12,8″.

Ed è proprio il display, quasi senza dubbio, l’elemento di bordo più interessante. Non solo è enorme, 15,6″, ma può anche ruotare elettronicamente di 90 gradi offrendo una maggiore fruibilità di alcuni contenuti. Lo schermo touchscreen è estremamente reattivo e l’intero software è stato sviluppato internamente da BYD, basandosi sul sistema operativo Android 10 (in ogni caso Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili). Il sistema di intrattenimento ci ha convinti fin dal primo contatto, merito anche delle numerose funzioni disponibili dedicate all’intrattenimento e alla gestione del veicolo.

Positiva, infine, l’abitabilità anteriore e posteriore. Mentre i sedili anteriori avvolgono e contengono adeguatamente i passeggeri, quelli posteriori permettono una seduta comoda e ampia grazie alla presenza di un pavimento completamente piatto. Numerosi anche i vani di stoccaggio nel tunnel centrale e, molto apprezzabile, il profondo pozzetto.

Promosso anche il sistema propulsivo, ma questo aspetto lo ritroverete spiegato più approfonditamente tra due capitoletti.

Cosa non ci convince

Se da un lato la dotazione è ricca e completa, dall’altro abbiamo riscontrato alcuni elementi che ci hanno lasciato perplessi. Prima di tutto il clima che è nella sola configurazione monozona e pilotabile (quasi esclusivamente) dal display centrale; un aspetto che non ci ha entusiasmato, forse anche a causa del prezzo di listino. Sottotono anche il piccolo display da 5”, “di derivazione motociclistica”, dedicato al conducente; qui le informazioni sono davvero limitate, avremmo preferito una soluzione più semplice e pulita.

Da rivedere anche le tasche delle portiere, una chicca che potrebbe piacere per i primi istanti ma risultare tremendamente fastidiosa se avete bambini particolarmente attivi e giocherelloni. Le tasche delle portiere, infatti, non hanno una classica retina o un più semplice alloggiamento, ma tre corde elastiche che volutamente ricordano una chitarra. Pizzicandole con una leggera pressione suonano a tutti gli effetti con melodie differenti: una soluzione curiosa, ma che potrebbe annoiare sul lungo periodo.

Come si guida

La potenza di BYD Atto 3 è di 204 cavalli e la batteria da 60 kWh assicura un’autonomia nel ciclo WLTP di 420 km. Purtroppo, quest’ultimo aspetto non possiamo confermarlo o smentirlo, in quando la prova (in anteprima) ci ha permesso una guida limitata; naturalmente ci riserviamo di rivedere eventualmente questo dettaglio in occasione di una prova più estesa. In corrente alternata la potenza è di 11 kW, mentre accetta un massimo di 88 kW in corrente continua. Secondo la casa, l’accumulatore si rigenera dal 30 al 80% in soli 29 minuti. Non male, un ottimo valore che permette di ridurre i tempi di ricarica. La garanzia sulla batteria è di 8 anni o 200.000 km (SOH 70%), sul motore elettrico/sistema di controllo di 8 anni o 150.000 km, mentre quella completa è di 6 anni o 150.000 km.

Come è lecito attendere da un veicolo elettrico, Atto 3 offre una risposta immediata e vivace dal motore. Tre le modalità di guida (Eco, Normal e Sport) che permettono di avere una erogazione più o meno brutale. Le sospensioni sono morbide e tarate per una guida confortevole, il rollio non appare fastidioso e lo sterzo è preciso quanto serve. Durante il breve periodo di guida, non abbiamo avuto abbastanza tempo per testare completamente gli aiuti alla guida, ma sembrano ben calibrati: non ci sono stati bruschi cambi di traiettoria o pericolose frenate.

Conviene?

Come accennato nel paragrafo iniziale, BYD Atto 3 si posiziona sul mercato italiano con un prezzo di quasi 42mila euro per l’allestimento base e poco più di 43mila euro per quello più premium. Il segmento di riferimento è quello, ormai più che affollato, dei SUV C dove ritroviamo (sotto i 4,5 metri di lunghezza) Kia Niro EV, Hyundai Kona EV 2023, DS 3 Crossback E-Tense, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 e Volkswagen ID.3. Soluzioni che, bene o male, condividono anche la medesima fascia di prezzo con prestazioni analoghe.

Sebbene da una prima analisi Atto 3 potrebbe apparire livellata alle altre proposte, il SUV a batterie del marchio cinese sembra sicuramente molto interessante sotto al punto di vista della batteria che offre una ricarica più veloce e di conseguenza un’attesa ridotta. In aggiunta a questo, Atto 3 ha dalla sua maggiore originalità (o esclusività) a livello di interni; un aspetto che potrebbe dividere, ma che è degno di nota. In linea generale, Atto 3 è un nuovo player che ci ha incuriositi parecchio e, anche se riconosciamo che è presente qualche piccolo problema di gioventù (qualche scricchiolio qua e là che però ricordiamo aveva anche Tesla nelle sue prime vetture), siamo sicuri che come in Europa Atto 3 riuscirà a essere presente anche sulle strade italiane. Ricordiamo che BYD Atto 3, nell’allestimento base, è compatibile (per un soffio!) con gli incertivi governativi (e lombardi): con le giuste mosse, è possibile ottenerla per poco più di 30mila euro.

Presenza assicurata anche dall’ottima offerta di lancio: coloro che l’acquisteranno in leasing potranno averla per 239 euro al mese (TAN 4,95%, anticipo 7.350 euro, riscatto 22.255 euro), con manutenzione ordinaria inclusa (3 anni o 60 mila km), garanzia prolungata (4+2 anni) e garanzia sulla batteria (8 anni). Incluso, in aggiunta, un charger domestico fino a 11 kW.