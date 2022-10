Da anni ormai le ammiriamo – almeno noi pochi estimatori delle moto elettriche in Italia – prima online e l’anno scorso, finalmente, anche dal vivo in occasione dell’edizione 2021 di EICMA: stiamo parlando delle Cake, le moto elettriche svedesi che si distinguono in modo netto dalla concorrenza grazie al design utilitaristico e indubbiamente particolare. Da poche ore Cake ha aperto a Milano il suo primo pop-up store, un piccolo negozio dove poter ammirare dal vivo queste 2 ruote elettriche che negli anni sono state declinate in varie versioni, da quelle dedicate alla città fino a quelle pensate per la vita di campagna.

Il Cake pop-up store si trova a Milano in via Tortona 19 e offre la possibilità di conoscere tutta la gamma Cake, oltre che di provare alcuni modelli – in caso siate tra i pochissimi a possedere già un mezzo Cake in Italia, il pop-up store offre anche un centro di assistenza; io, personalmente, a Milano non ne ho mai visto neanche uno per strada.

A giudicare dalle parole di Stefan Ytterborn [CEO e fondatore di Cake], questo pop-up milanese non è che il primo passo dell’espansione di Cake in Europa, con l’obiettivo di cambiare la vita dei pendolari di tutta Europa, con una vena ecologica:

La nostra presenza in tutto il mondo si sta espandendo in linea con la nostra strategia multi-città, in cui trattiamo le città chiave come veri e propri mercati. Il cambio di approccio verso il trasporto sostenibile sta avvenendo rapidamente, con un numero sempre maggiore di aziende e persone che si rendono conto ogni giorno di come le moto CAKE possono migliorare gli affari o semplicemente trasformare il pendolarismo in qualcosa di piacevole.

Oggi la gamma Cake è ricchissima e composta da tanti modelli, dai Kalk pensati per l’off-road fino ai Makka, pensati per l’uso cittadino; l’equivalente del “cinquantino” Makka offerto da Cake è in grado di percorrere 54 km a 45 km/h di velocità massima, e ha un prezzo di partenza di 4470 €.