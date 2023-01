Scatta l’obbligo di esporre alla pompa il prezzo medio nazionale: è questa la decisione presa ieri dal Governo per cercare di “bloccare” le speculazioni con un monitoraggio dei prezzi giornaliero. La decisione del Governo Meloni di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti ha portato ad un diffuso malcontento tra cittadini, opposizioni e associazioni di settore.

Le recenti elaborazioni da parte di Quotidiano energia mostrano come il prezzo medio della benzina servito sia salito a 1,965 euro mentre quello del diesel a 2,023 euro al litro. Ci troviamo, dunque, davanti ad un incremento dei prezzi dei carburanti che, secondo il Codacons, si traduce in un aumento su base annua di circa +214 euro ad automobilista.

Il Consiglio dei ministri tenutosi ieri non ha, purtroppo, portato ad una nuova proroga del taglio delle accise ma nell’affrontare il tema il Governo ha deciso che accanto al prezzo del carburante dovrà essere obbligatoriamente esposto anche il prezzo medio giornaliero nazionale; prezzo che sarà diffuso quotidianamente dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: Si rende giornaliero l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato.

Oltre alla volontà di introdurre sanzioni per gli esercenti che non rispetteranno la novità, con sospensione dell’attività per un periodo tra un minimo di 7 e un massimo di 90 giorni in caso di recidiva, il Governo ha pensato di rafforzare i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust e migliorare la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza. Tuttavia, l’istituzione di una Commissione di allerta rapida è stata ritenuta fondamentale per la sorveglianza dei prezzi.

Nei prossimi giorni il Governo potrebbe riunirsi nuovamente per dedicare di introdurre un’apposita norma per fissare un tetto al prezzo dei carburanti in autostrada.