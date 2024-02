I diesel stanno scomparendo, sei d'accordo?

Da ormai qualche anno si punta ad avere un parco circolante sempre più aggiornato ed ecologico e, forse proprio complice questa strategia, alcune motorizzazioni e tipologie di alimentazione sono andate via via scomparendo. Se prima è stato il turno dei grandi motori con "tanti" cilindri, superati da propulsori più compatti ed economicamente più facili da costrutire, successivamente è giunto il momento dei motori diesel che ci hanno accompagnato (anche letteralmente, per moltissimi) per un sacco di anni.

Il mercato dell'auto non ha risposto in maniera univoca in merito a questo cambiamento; alcuni brand, come Volvo, hanno deciso di eliminare il diesel già da diverso tempo, mentre altri, come Volkswagen, ancora lo propone su modelli molto recenti come la nuova Golf 8.5. Oggi Jeep ha presentato la sua nuova e aggiornata Renegade che, come era ampiamente prevedibile, cede le motorizzazioni diesel per fare spazio a proposte esclusivamente ibridate.

In occasione della pubblicazione delle nostre prove e in concomitanza di qualche contenuto riguardante la percorrenza e autonomia delle nuove auto ci capita spesso di leggere commenti riguardanti il diesel, e di quanto sia ancora sfruttabile e conveniente. La domanda quindi ci sorge spontanea: a fronte del chiaro segnale di mercato e delle intenzioni, sempre più marcate, dei costruttori, il diesel è una motorizzazione così necessaria? Siete sicuri che, tra le varie soluzioni ibride, non esista una alternativa valida come, ad esempio, il full-hybrid?

Fateci sapere nei commenti i vostri pensieri in merito! Di seguito, a questo proposito, lasciamo anche un piccolo sondaggio per capire una volta per tutte il sentimento dei nostri lettori.