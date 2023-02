Quella di Android Auto è, indubbiamente, una tecnologia molto utile che, previo un sistema di bordo compatibile, permette di utilizzare il proprio smartphone come ponte tra l’automobile e la rete, godendo così di una moltitudine di servizi utili tra cui, non ultimo, il sistema di navigazione di Google. Sempre aggiornato, precisissimo e completamente gratuito.

Eppure connettere il proprio smartphone alla propria auto non sempre è comodissimo, vuoi per la scarsa attenzione nella gestione degli spazi interni di molte auto, vuoi per le misure spesso esagerate dei moderni telefonini e, per questo, può vale la pena prendere in considerazione un dispositivo che metta ordine, come ad esempio CarlinKit, la cui versione originale è oggi in sconto su Amazon a soli 75,64€, contro gli 89,00€ del prezzo originale!

Ma a cosa serve CarlinKit? Parliamo, in sintesi, di un dispositivo Bluetooh che, se connesso alla porta USB della propria auto, permette di utilizzare le funzioni tipiche di Android Auto in modalità wireless. La stragrande maggioranza delle vetture in commercio, infatti, prevedono una connessione tramite cavo USB per l’utilizzo delle funzioni complete di Android Auto, come ad esempio la navigazione o l’uso delle applicazioni di messaggistica.

Una necessità che, non sempre, rende il posizionamento dello smartphone comodo nel proprio abitacolo, specie perché le generose dimensioni degli smartphone odierni, spesso non incontrano quello che è il design degli spazi interni, figurarsi se poi tocca anche connettere uno spinotto USB o USB Type C.

Con CarlinKit, invece, dovrete connettere alla plancia di bordo non lo smartphone, ma questo dispositivo che, fungendo da ponte tra il vostro cellulare e la strumentazione interna, tramite una connessione Bluetooth, vi permetterà di godere anche di funzioni come la navigazione Android Auto, senza una connessione cablata.

Si tratta, insomma, di un dispositivo davvero molto comodo da avere in auto, ed anche se sappiamo che, proprio di recente, è stata messa in commercio la versione di questo device, ci teniamo a rassicurarvi sulle funzionalità dell’edizione qui proposta, la cui differenza è, in sostanza, solo nel modulo Bluetooth integrato, qui un po’ datato, ma comunque perfettamente funzionante e compatibile anche con i più moderni smartphone.

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo dispositivo prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

