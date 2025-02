C'è una nuova versione della Maserati GranCabrio da 490 CV

Maserati presenterà una nuova versione meno potente della GranCabrio al concorso d'eleganza The I.C.E. 2025 di St. Moritz il 21-22 febbraio. Il nuovo modello, equipaggiato con un V6 biturbo Nettuno da 490 CV e trazione integrale, va ad ampliare la gamma per il 2025.

La nuova GranCabrio si posiziona nella parte bassa della gamma, pur mantenendo prestazioni di rilievo con una velocità massima di 300 km/h e un'accelerazione 0-100 km/h in 4 secondi. È stata svelata in una speciale livrea Verde Giada con interni in pelle traforata color ghiaccio, abbinando elementi di lusso e sportività.

Oltre al motore, la nuova GranCabrio mantiene la trazione integrale e le sospensioni pneumatiche di serie come le altre versioni. Maserati ha anche annunciato che da marzo sarà disponibile una palette colori rinnovata e un impianto di scarico sportivo opzionale.

Accanto alla nuova versione da 490 CV, Maserati ha presentato a The I.C.E. 2025 anche una GranCabrio Trofeo one-off denominata "ONE of ONE". Questa edizione speciale, frutto del programma di personalizzazione Fuoriserie, si caratterizza per la carrozzeria nell'inedito colore Ice Liquid tri-coat, le prese d'aria laterali in Gloss White, i cerchi forgiati Astreo con pinze freno blu lucido e la capote in Blue Marine

Con queste novità, Maserati punta ad ampliare l'offerta della GranCabrio, offrendo più opzioni ai potenziali acquirenti sia in termini di potenza che di personalizzazione.