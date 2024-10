Come far felici gli appassionati: ecco la nuova Porsche 911 Carrera T

La nuova Porsche 911 Carrera T 2025 sarà disponibile solo con cambio manuale a 6 marce e, per la prima volta, anche in versione Cabriolet. L'articolo potrebbe già concludersi qui, considerando quanto una notizia del genere appaia insolita nel panorama automobilistico europeo. Le vendite inizieranno nell'estate 2025 con prezzi a partire da 147.320 euro per la coupé.

Porsche ha apportato alcune modifiche alla 911 Carrera T per il 2025 al fine di mantenerne la purezza. La casa automobilistica offrirà il modello esclusivamente con trasmissione manuale a 6 rapporti, eliminando le precedenti opzioni del cambio manuale a 7 marce e del PDK a 8 rapporti. Il motore rimane il consueto sei cilindri boxer biturbo da 3,0 litri, ma con una potenza aumentata a 388 CV.

La versione coupé accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, mentre la Cabriolet impiega 4,5 secondi. La velocità massima è di 294 km/h per la coupé e 292 km/h per la Cabriolet.

La Carrera T coupé è la 911 Carrera più leggera con 1.504 kg.

Porsche ha migliorato anche l'impianto frenante, installando dischi da 350 mm con pinze fisse a sei pistoncini. Di serie sono presenti lo sterzo posteriore, barre antirollio riviste e il Porsche Torque Vectoring. I cerchi sono da 20" all'anteriore e 21" al posteriore.

La Carrera T si distingue per gli inserti in Grigio Vanadio su specchietti, cerchi e badge. All'esterno presenta anche terminali di scarico neri in acciaio inox, spoiler anteriore GTS e adesivi specifici sui finestrini posteriori. Un pacchetto opzionale aggiunge dettagli in Blu Genziana.

Nell'abitacolo, il Grigio Vanadio è di serie e la leva del cambio ha una sfera in noce. Un pacchetto interno opzionale porta gli accenti Blu Genziana anche nell'abitacolo, sostituendo le cuciture nere, le cinture di sicurezza e gli inserti della plancia.