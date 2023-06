Renault si sta preparando al lancio della nuova Renault 5 Electric, il primo veicolo della casa francese a essere dotato di un caricatore di bordo di tipo Vehicle-to-Grid (V2G) che permette di utilizzare l’energia conservata nella batteria dell’auto per alimentare l’impianto elettrico della propria abitazione, anche grazie alla stazione di ricarica bidirezionale Mobilize Powerbox di cui sarà necessario dotarsi.

Secondo quanto afferma Renault, questa iniziativa di Mobilize consentirà di risparmiare sulla bolletta dell’elettricità: Mobilize V2G è un sistema intelligente della gestione del flusso di corrente ed è in grado, in totale autonomia, di decidere cosa fare della corrente presente all’interno della batteria dell’auto. C’è un picco di consumi in casa in un orario in cui la corrente costa molto? Il sistema andrà automaticamente a prelevare un po’ di corrente dalla batteria dell’auto; c’è poca richiesta di corrente e quindi la tariffa è più bassa? E’ il momento perfetto per caricare l’auto e riempire la batteria di energia a basso costo, da utilizzare sia per guidare l’auto o eventualmente per alimentare la casa.

Grazie al caricatore di bordo bidirezionale installato da Renault sulla nuova Renault 5 Electric sarà possibile godersi momenti all’aria aperta con la comodità di un impianto elettrico casalingo: non ci sono prese di corrente sull’auto, ma Renault ha sviluppato un adattatore apposito che si collega alla presa di ricarica dell’auto e permette di alimentare dispositivi anche molto energivori, come ad esempio un barbecue elettrico o un aspirapolvere da utilizzare per pulire l’auto stessa.

Per massimizzare i benefici – sia in termini di neutralità dal carbonio, sia in termini economici – dati dal sistema V2G, Mobilize proporrà ai clienti di Renault 5 un contratto di fornitura elettrica pulita a un prezzo competitivo, così da favorire la circolazione di energia pulita sia nel proprio impianto di casa, sia nella rete nel suo complesso.

Il lancio dell’iniziativa è previsto a partire dal 2024, quando Renault lancerà la nuova Renault 5 in Francia e in Germania.