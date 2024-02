Torna la mitica Renault 5, la nuova elettrica da città da meno di 25mila euro

Nel mondo dell'automobile, il design è spesso una questione di gusti personali, ma c'è qualcosa di innegabilmente affascinante nel nuovo approccio stilistico della Renault R5 E-Tech Electric. Pur mantenendo un legame visibile con la mitica R5 del 1972, questa reinterpretazione riesce a conservare una personalità unica e contemporanea, evitando di scivolare nell'imitazione fine a sé stessa.

Con una lunghezza di soli 3,92 metri, la R5 E-Tech Electric si inserisce nel segmento delle citycar, ma le sue ambizioni si estendono ben oltre i confini urbani, grazie alle autonomie dichiarate che la rendono adatta anche a tragitti extraurbani. È un'auto compatta, ma non per questo priva di spazio e comfort, dimostrando che le dimensioni contenute non significano necessariamente sacrificare la praticità.

Ciò che rende la R5 E-Tech Electric ancora più interessante è la sua architettura tecnologica. È la prima vettura basata sulla piattaforma AmpR Small di Ampere, una sussidiaria del Gruppo Renault, progettata appositamente per le elettriche del segmento B. Questo nuovo pianale consente di integrare una batteria compatta, posizionata strategicamente nel vano centrale dell'auto per migliorare la dinamica di guida.

Parlando di batteria, la R5 E-Tech Electric offre due opzioni: una da 40 kWh e una da 52 kWh, con autonomie rispettivamente di 300 km e 400 km. Grazie alla tecnologia NMC (Nichel Manganese e Cobalto), la Renault ha optato per una soluzione di alta qualità, differenziandosi dalla tendenza del settore verso batterie di tipo LFP.

Il motore elettrico, derivato dalla Mégane E-Tech, assicura una trazione anteriore efficiente e sostenibile, senza l'utilizzo di terre rare, evidenziando l'impegno della casa francese per la sostenibilità ambientale. Nonostante la tecnologia avanzata, la R5 E-Tech Electric rimane sorprendentemente leggera per essere un'auto elettrica, con un peso inferiore ai 1.500 kg.

In termini di prestazioni, la Renault offre tre livelli di potenza e coppia, abbinati alle diverse capacità della batteria. La versione più performante, con 110 kW (150 cv) e 245 Nm, è destinata alla batteria da 52 kWh, mentre le altre due varianti offrono rispettivamente 90 kW (120 cv) e 70 kW (95 cv).

Per quanto riguarda la ricarica, la R5 E-Tech Electric si dimostra all'avanguardia, con tempi rapidi e opzioni flessibili. I modelli con batteria da 40 kWh possono assorbire fino a 80 kW di potenza in corrente continua, mentre quelli con la batteria da 52 kWh possono arrivare fino a 110 kW, garantendo tempi di ricarica rapida.

Con prezzi a partire da meno di 25.000 euro e una gamma di allestimenti ben studiata, la nuova Renault R5 E-Tech Electric si presenta come un'opzione allettante per chi cerca un'auto elettrica accessibile, efficiente e dallo stile distintivo.