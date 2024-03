Renault 5 è l'elettrica che tutti vogliono: 50mila ordini in pochi giorni

La novità più interessante al Salone di Ginevra è stata la Renault 5 E-Tech Electric, che ha già conquistato il cuore di numerosi automobilisti. Secondo Fabrice Cambolive, CEO del marchio francese, intervistato da Automotive News Europe, la lista d'attesa per la nuova citycar elettrica della Losanga conta già 50.000 potenziali acquirenti.

Cambolive ha anche discusso dei tempi di consegna e dell'organizzazione della produzione, spiegando come questa R5 a zero emissioni, con un prezzo di partenza inferiore a 25.000 euro, si integrerà nella strategia commerciale dell'azienda.

Il CEO ha affermato di essere fiducioso nel gradimento dell'auto, ma ha sottolineato che i numeri da soli non garantiscono il successo. L'apertura degli ordini è prevista per maggio, e si spera in un flusso regolare di contratti soprattutto nei primi mesi, per evitare blocchi nelle prenotazioni e periodi di calo successivi.

Per quanto riguarda la produzione, Cambolive ha spiegato che le linee di produzione della R5 elettrica saranno presso le fabbriche della ElectriCity, nel nord della Francia, in linea con l'idea di Luca De Meo di concentrare la catena di fornitura dei nuovi modelli a batteria in una singola regione per beneficiare di vantaggi logistici e di consegna più rapidi.

Nonostante le richieste al Salone di Ginevra, Renault ha confermato che la R5 resterà esclusivamente elettrica, senza versioni ibride in programma. La Clio rimarrà invece a presiedere il segmento B delle termiche e delle ibride.