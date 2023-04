Un tempo solo una divisione interna del marchio Seat, Cupra era sinonimo di sportività estrema senza però uscire troppo dai dettami del marchio. I prodotti che sfornavano, però, erano decisamente diversi dalle classiche vetture marchiate Seat e posso dire di essermi personalmente innamorato di questo marchio nel 2017 quando un amico svizzero – niente superbollo – ha comprato una splendida Seat Leon Cupra 290, un missile terra aria dall’aspetto pacato che riusciva a toccare i 270 km/h in autobahn tedesca. Dal 2018, però, questo è cambiato ed abbiamo dato il benvenuto al marchio Cupra come brand a se stante.

Cupra è stata creata con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida sportiva, con modelli di auto di alta gamma, tecnologia innovativa e un design distintivo. Il marchio si è sviluppato rapidamente, diventando una marca premium nel settore delle auto sportive. La filosofia del marchio è quella di unire tecnologia, innovazione, eleganza e prestazioni, creando vetture che soddisfano i desideri degli automobilisti più esigenti. Il logo del marchio Cupra è caratterizzato da un simbolo adottato dallo stemma di Seat: il toro.

Il primo modello Cupra è stata la Cupra Ateca, un SUV sportivo che ha fatto la sua apparizione nel 2018. Questo modello è stato seguito dal Cupra Leon, una berlina sportiva che ha debuttato nel 2019. Il marchio Cupra è stato esteso anche ad altri modelli, tra cui il Cupra Formentor, un SUV coupé ibrido plug-in, lanciato nel 2020. Le vetture Cupra sono caratterizzate da una grande attenzione ai dettagli, con un design sofisticato e distintivo, interni lussuosi e tecnologie all’avanguardia. Le vetture Cupra sono dotate di potenti motori a benzina o ibridi, che offrono prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida coinvolgente.

Cupra ha anche investito nella creazione di un’esperienza di guida digitale innovativa, offrendo ai proprietari di vetture Cupra un’ampia gamma di servizi online e applicazioni per smartphone. Questi servizi consentono di controllare a distanza l’auto, di monitorare le prestazioni e di accedere a una serie di funzioni di intrattenimento e di navigazione. Come prima prova del marchio Cupra ci è stata messa a disposizione una Cupra Leon DSG 1.5 benzina in versione Sportstourer ovvero Station Wagon. Le dimensioni sono 4642 mm di lunghezza, 1799 mm di larghezza e 1440 mm di altezza. In versione Sportstourer il baule arriva fino a 1450 l di capacità (620 litri base).

Cosa ci convince

Cupra Leon si caratterizza per il suo design dinamico ed elegante. Il veicolo è stato progettato per esprimere la sportività del marchio spagnolo con una serie di dettagli estetici che enfatizzano le sue prestazioni. All’esterno presenta un frontale aggressivo, con una mascherina anteriore specifica del marchio Cupra, che incorpora il simbolo del toro. I fari a LED sono affilati e pronunciati, dando alla vettura un aspetto deciso e potente. Il cofano motore è scolpito e inclinato, mentre le prese d’aria laterali contribuiscono a migliorare l’aerodinamica.

Il lato della vettura è caratterizzato da linee dinamiche che conferiscono al veicolo una presenza imponente sulla strada anche se, nella versione Sportstourer, il posteriore a sbalzo è molto pronunciato e potrebbe non piacere a tutti. I cerchi in lega di 18 pollici sono progettati specificamente per il modello Cupra Leon, con una finitura nera opaca e un design a 5 razze impreziosito dal colore brunito tipico del brand.

La parte posteriore del Cupra Leon è altrettanto dinamica e sportiva. La fascia paraurti posteriore è caratterizzata da un design aggressivo, con un diffusore integrato e una doppia uscita di scarico cromata. I fari posteriori a LED sono affilati e pronunciati, con una forma a freccia che segue la linea del bagagliaio. Gli interni sono realizzati con materiali di alta qualità, come pelle, tessuto e alluminio, che conferiscono alla vettura un aspetto lussuoso e raffinato. I sedili sportivi sono rivestiti in pelle nera con cuciture a contrasto, mentre il volante sportivo è rivestito in pelle traforata e presenta il logo Cupra.

La plancia di bordo è caratterizzata da un display digitale da 10,25 pollici che fornisce informazioni sulla vettura, come la velocità, i consumi e la navigazione. La console centrale è invece dominata da un display touch screen da 8,25 pollici, che consente di controllare le funzioni del sistema multimediale, come la radio, il navigatore e le app. Cupra Leon è dotato di una serie di tecnologie all’avanguardia, come il controllo vocale, il sistema di connettività wireless per smartphone e la ricarica wireless per dispositivi mobili. Il veicolo è anche equipaggiato con una telecamera posteriore per il parcheggio, il controllo automatico della climatizzazione, il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e l’avviso di collisione frontale.

Cosa non ci convince

Siamo rimasti davvero stupiti da questa vettura ma non è priva di difetti. Se dovessimo criticare qualcosa, sicuramente la finitura carbon-look presente nell’abitacolo potrebbe essere tranquillamente sostituita da qualcosa di più adatto ad una vettura di questo tipo. Inoltre l’interfaccia del sistema di infotainment è, a nostro giudizio, migliorabile e da uniformare con la grafica più futuristica presente nei menù interni. Come in molte auto del gruppo Volkswagen troviamo i comandi del clima e del volume a sfioramento ma senza retroilluminazione, una mancanza che complica le regolazioni in orario notturno.

Come si guida

Se nel passato il simbolo Cupra indicava solamente una precisa versione estremizzata della vettura, adesso che è un brand a se stante sarà possibile trovare motorizzazioni più tradizionali come il 1.5 DSG che abbiamo potuto provare noi. Il propulsore è infatti il classico benzina 4 cilindri turbo da 1.5 litri che troviamo nella gamma Volkswagen. Questo motore è stato progettato per offrire prestazioni ottime e un’esperienza di guida coinvolgente senza eccedere con i consumi.

Il motore produce una potenza massima di 150 CV e una coppia massima di 250 Nm. Questo permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 224 km/h. La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 velocità. Il cuore di Cupra Leon è stato progettato per offrire prestazioni elevate e una guida sportiva, senza compromettere l’efficienza del carburante. Grazie alla tecnologia di iniezione diretta di carburante e al sistema di start-stop, il veicolo è in grado di offrire un’ottima economia di carburante, con una media misurata di 6,1 litri/100 km.

Inoltre, le sospensioni sportive offrono una maggiore stabilità e precisione nella guida. Le sospensioni sono state progettate per offrire una guida sportiva e una risposta rapida in curva, senza compromettere il comfort di guida. Il risultato però non è così improntato alla sportività in quanto predilige in maniera netta il comfort. Dobbiamo però sottolineare come nella nostra prova la vettura fosse equipaggiata con gomme invernali, ci riserviamo di rivedere questo punto quando la proveremo con gommatura estiva.

Nella nostra prova di circa 800 km abbiamo potuto apprezzare l’elevato comfort di marcia e la silenziosità generale dell’abitacolo.

Conviene?

Il mercato delle station wagon, come sappiamo, è lentamente scomparso lasciando spazio a crossover e SUV di varia misura; Cupra Leon nella declinazione Sportstouter si inserisce quindi in una “nicchia” di mercato decisamente interessamente e strizza l’occhio a coloro che rimangono aggrappati alle tradizioni e non hanno ancora familiarità con l’elettrificazione (in ogni sua variante). Cupra Leon Sportstouter parte da 36.790 € con propulsore da 1,5 litri 150 cavalli e cambio DSG a sette rapporti; un prezzo adeguato a nostro giudizio, soprattutto se commisurato con la dotazione offerta e la qualità dei materiali utilizzati.