Cybertruck contro Porsche: la gara è davvero andata come dice Musk?

Durante la presentazione di Tesla Cybertruck, Elon Musk ha mostrato una gara di accelerazione tra il suo nuovo pickup, collegato ad un rimorchio con a bordo una Porsche 911, contro una Porsche 911 identica a quella trainata. L'esperimento, di qualche secondo, ha dimostrato i muscoli di Cybertruck e la potenza esplosiva del suo powertrain elettrico.

Tuttavia, sembra che la gara si sia svolta su una distanza molto più breve di quanto dichiarato da Musk. Un utente di Reddit ha notato che la gara è avvenuta presso l'ormai chiuso circuito di Sacramento, un percorso di accelerazione che include una serie di piste tra cui una da 1/8 di miglio. Le immagini condivise da Tesla sembrano infatti testimoniare che la gara si è svolta su 1/8 di miglio, anziché 1/4 di miglio come dichiarato da Musk.

Inoltre, non è chiaro come mai Tesla abbia scelto una versione di Porsche 911 "entry level" o comunque non una delle varianti più prestazionali. Tesla ha dichiarato che la versione Cyberbeast del Cybertruck può percorrere il quarto di miglio in meno di 11,0 secondi, ma questo presumibilmente senza trainare una coupé sportiva su un rimorchio.

Se Tesla avesse usato una Porsche 911 GT3, anzichè una Carrera, sicuramente il risultato sarebbe stato drasticamente diverso. Se è vero che si tratta sempre di una Porsche, è anche vero che non è il modello più prestazionale a listino. In conclusione, la gara potrebbe non essere stata esattamente presentata come andava fatto e siamo sicuri che trapeleranno ulteriori dettagli in merito.