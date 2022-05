Presentato il prototipo del più grande camion da miniera alimentato a idrogeno del mondo. Parliamo del veicolo realizzato dalla multinazionale Anglo American, con sede a Londra, e pensato per operare nel sito di Mogalakwena dove vengono estratti importanti metalli.

Non a caso, la società ha progettato un veicolo che si contraddistingue per la sua efficienza. Il camion è dotato di un sistema ibrido a idrogeno-batteria che genera molta più potenza rispetto al precedente modello alimentato a diesel. Nello specifico, il prototipo è in grado di trasportare un carico di 290 tonnellate. Non manca, inevitabilmente, un sistema di celle a combustibile da 800 kW abbinato ad una batteria da ben 1,2 MWh di capacità. A gestire l’interazione tra i due sistemi di trazione è un apposito software che coordina l’apporto di energia.

NuGen è una dimostrazione del nostro programma FutureSmart Mining che cambia il futuro del nostro settore. Con le emissioni diesel della nostra flotta di camion da trasporto che rappresentano circa il 10-15% delle nostre emissioni totali, questo prototipo rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso progetti a emissioni zero entro il 2040. L’industria mineraria sta giocando un ruolo considerevole nell’aiutare il mondo nella decarbonizzazione, sia attraverso la nostra impronta di emissioni che per i metalli e i minerali che produciamo, inevitabilmente fondamentali per i sistemi di energia e trasporto a basse emissioni di carbonio, ha commentato Duncan Wanblad, amministratore delegato di Anglo American.

Non a caso, l’obiettivo della multinazionale è quello di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli sostituendo la propria flotta con mezzi a basso impatto ambientale. Anglo American crede fortemente nel potenziale offerto dall’economia dell’idrogeno, riconoscendo il suo importante ruolo per il passaggio a un’energia più verde e trasporti più puliti.