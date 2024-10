Presentati Snapdragon Cockpit Elite e Ride Elite: super prestazioni per le auto connesse

In occasione dello Snapdragon Summit di oggi, Qualcomm ha annunciato Cockpit Elite e Ride Elite, due nuove piattaforme ad altissime prestazioni per il settore dell'automotive.

Basate sui chip Oryon, NPU Exagon e GPU Adreno, le nuove soluzioni sono pensate per garantire alti livelli di sicurezza e affidabilità nelle prossime generazioni di auto connesse. Con una CPU 3 volte più veloce nell'elaborazione tradizionale e la NPU fino a 12 volte più potente della generazione precedente nei carichi IA, Qualcome fornisce abbastanza forza bruta ai produttori per sfruttare fino in fondo la pletora di videocamere e sensori che equipaggiano le nuove auto.

La nuova NPU dedicata supporta creata l'IA multimodale in locale e abilita l'analisi in tempo reale dei dati esterni e di cabina; ciò permette di prendere decisioni informate e in real time, fornendo assistenza personalizzata e proattiva nell'abitacolo.

Le due piattaforme consentono di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza perdita di performance, facilitando la gestione di sensori, videocamere, esperienze utente e virtualizzazione audio basata su IA.

I produttori di auto possono creare veicoli software-defined configurabili e per qualsiasi livello contando su un'architettura semplificata che ne accelera gli sviluppi.

La soluzione offre consumi ridotti senza pesare sulle performance, minimizzando gli sprechi e garantendo così che i veicoli durino più a lungo e siano più efficienti. Le piattaforme inoltre sono pensate per la guida autonoma e non supervisionata con funzionalità di monitoraggio real-time e migliori capacità di riconoscimento degli oggetti.

La GPU Adreno offre performance tre volte migliori rispetto a quelle della generazione precedente con capacità avanzate di rendering per il gaming, i contenuti multimediali e la visualizzazione dinamica dei dati di guida.

Le piattaforme rispondono agli standard più elevati per la sicurezza dei sistemi ASIL-D e dispongono di un controller dedicato e di un'architettura hardware robusta per l'isolamento delle operazioni critiche; ciò garantisce affidabilità delle operazioni ADAS core, oltre che maggior comfort del guidatore e dei passeggeri.

Entrambe le soluzioni dispongono di un sistema di videocamere con Image Signal Processor per garantire una guida sicura anche in condizioni estreme. Le soluzioni supportano oltre 40 sensori multimodali, incluse fino a 20 videocamere ad alta risoluzione per il monitoraggio nell'abitacolo, con copertura fino a 360°.

Le piattaforme usano inoltre tool di elaborazione di immagini basati su IA per mostrare contenuti in alta qualità, migliorando la qualità dell'esperienza e la sicurezza durante la guida.

Infine, le due soluzioni supportano la virtualizzazione e l'esecuzione di più sistemi operativi. Snapdragon Ride Elite offre un sistema automatizzato end-to-end con funzionalità avanzate di percezione visiva, combinazione dei dati dei sensori, pianificazione dei percorsi, localizzazione e controllo completo del veicolo.

Snapdragon Cockpit Elite supporta invece feature avanzate per la gestione dei contenuti multimediali, carichi di lavoro di IA on-device, workload ottimizzati per il gaming e grafiche 3D per arricchire l'esperienza utente.

"Con le nostre capacità di calcolo, grafica e intelligenza artificiale dalle prestazioni più elevate, insieme all'efficienza energetica leader del settore e all'abilitazione di software all'avanguardia per i cruscotti e la guida automatizzata, queste nuove piattaforme automobilistiche Elite Snapdragon rispondono alle esigenze del settore di livelli di calcolo più elevati, consentendo alle case automobilistiche di ridefinire le esperienze automobilistiche per i loro clienti" ha dichiarato Nakul Duggal, Group General Manager, Automotive, Industrial and Cloud, Qualcomm Technologies.

Cockpit Elite e Ride Elite saranno disponibili per i primi test nel corso del 2025.