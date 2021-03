Tesla: in arrivo la berlina elettrica da 7 posti più veloce al mondo

Le foto spia effettuate direttamente con i droni sorvolando le Giga Factory di Tesla continuano a riportare la presenza di inediti modelli; già in passato infatti qualche carspotter aveva catturato una serie di interessanti immagini relative ad una misteriosa Model S.

L’avvisamento ritraeva una Model S Plaid, la nuova versione da 1020 CV, dotata tuttavia di una fila di sedili aggiuntivi quasi da testimoniare la presenza di una variante da 7 posti. Non è la prima volta che sentiamo parlare di Model S a 7 posti, già alla presentazione di Plaid Tesla aveva annunciato l’intenzione di inserire due strapuntini omologati solo per bambini. Una sorta di via di mezzo che tuttavia non omologava la vettura come una “vera” 7 posti.

La notizia corredata con il recente avvistamento è stata presto smentita da Musk stesso che tuttavia, a distanza di qualche settimana, si è lasciato sfuggire su Twitter la possibilità di vedere su strada questa fantomatica ulteriore versione.

Stando a quanto riportato dal numero uno di Tesla, il modello sarebbe già stato utilizzato in via prototipale per compiere alcuni viaggi di lunga durata. Naturalmente non è chiaro quando il modello sbarcherà in via ufficiale sul mercato e neanche se l’opzione sarà limitata alla sola variante Plaid o se sarà disponibile anche sulla Long Range e sulla Plaid+. La disposizione della fila posteriore potrebbe essere nel senso opposto di marcia, così da sfruttare le linee della carrozzeria e consentire una buona abitabilità di bordo.

Una mossa interessante anche se crediamo che si tratti principalmente di una strategia commerciale, destinata a promuovere la Model S come l’ammiraglia elettrica più veloce del pianeta capace di ospitare sino a 7 occupanti. In linea generale, i veicoli a sette posti sono generalmente SUV o monovolume che, salvo rarissime eccezioni, non permettono elevate prestazioni o una alimentazione esclusivamente elettrica.

Considerate le dimensioni di Model S, con un’eventuale fila di sedili aggiuntiva si perderebbe quasi del tutto l’utilizzo del baule da più di 800 litri.