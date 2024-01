Dacia Duster 2024, si parte da 19mila euro per la GPL

Dopo il clamore suscitato dalla sua presentazione qualche mese fa, la Dacia Duster 2024 rivela finalmente i suoi prezzi e dettagli di configurazione. Si conferma come il pilastro della gamma Dacia, mantenendo il titolo di modello più venduto dopo la Sandero, e si presenta come un manifesto tangibile dell'evoluzione significativa attraversata dal marchio negli ultimi anni. Gli appassionati potranno ordinare il nuovo modello a partire da marzo, con le prime consegne attese durante l'estate, mentre l'attuale generazione rimarrà ordinabile per la prima metà del 2024.

La Dacia Duster 2024 offre una gamma di tre motorizzazioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La proposta include la versione ECO-G, dotata di un motore 1.0 turbo a GPL da 101 CV, la TCe 130 mild-hybrid a 48V, con un motore 1.2 turbo tre cilindri da 130 CV disponibile anche con trazione integrale, e infine la Hybrid 140, una ibrida di tipo full con un motore 1.6 quattro cilindri accoppiato a due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh, generando un totale di 140 CV combinati. Da notare che la motorizzazione diesel non sarà più disponibile nella gamma del SUV Dacia Duster.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la Dacia Duster 2024 si presenta in quattro varianti, ciascuna con dotazioni di serie differenziate. Al centro della gamma troviamo la Dacia Duster Espression, da cui si diramano due top di gamma con vocazioni differenti.

Il modello Journey si distingue per un'attenzione particolare al comfort e alla tecnologia, mirando a soddisfare le esigenze di chi predilige un'esperienza di guida raffinata. Dall'altra parte, l'Extreme si caratterizza per un'anima più avventurosa, pensata per coloro che amano un utilizzo outdoor, proponendo soluzioni che si adattano a uno stile di vita dinamico.

Si parte da 19.700 euro per la versione ECO-G a GPL, fino ad arrivare a 26.400 euro per il modello Expression con motorizzazione full hybrid da 140 cavalli.