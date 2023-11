Dacia Duster si aggiorna, ora ibrida o GPL a partire da 20mila euro

La prossima generazione del crossover compatto Dacia Duster sarà disponibile per l'ordine a partire dall'inizio del 2024, con le prime consegne previste in primavera. I prezzi, leggermente superiori al modello precedente, dovrebbero comunque risultare allettanti, considerando le nuove caratteristiche dell'auto. Secondo Dacia, i prezzi partiranno da poco meno di 20.000 euro per il modello entry level.

Il nuovo modello condivide con il precedente Duster soltanto il motore 1.0 turbo a 3 cilindri alimentato a GPL da 101 CV e dotato di un serbatoio del gas da 50 litri. Le principali novità includono due unità ibride, escludendo versioni diesel: il 1.2 turbo mild hybrid a tre cilindri da 130 CV e il 1.6 aspirato con quattro cilindri e full hybrid da 140 CV, già utilizzato nella Dacia Jogger e altre proposte di casa Renault. Quest'ultimo è l'unico ad essere equipaggiato con un cambio robotizzato, mentre gli altri dispongono di trasmissione manuale. La trazione è prevalentemente anteriore, ma il modello ibrido leggero è anche disponibile in versione 4x4, con cinque programmi di guida selezionabili per affrontare diverse condizioni, tra cui neve, fango e sabbia.

La nuova Dacia Duster è costruita sulla piattaforma CMF-B, già utilizzata per i modelli Dacia Sandero e Jogger, derivata dalla Renault Clio e Captur. Questa piattaforma ha introdotto sistemi di sicurezza precedentemente assenti nella Duster, come l'avviso di sonnolenza, la frenata automatica d'emergenza e il mantenimento in corsia, tutti forniti di serie.

Nonostante la lunghezza di 434 cm e le proporzioni simili, la Dacia Duster ha subito un restyling estetico significativo. Il frontale, più squadrato e largo, presenta una mascherina sottile e un cofano più muscoloso, facilitando la percezione degli ingombri. La riduzione di 3 cm in altezza contribuisce a conferire un aspetto più slanciato, mentre la parte posteriore è caratterizzata da fanali inediti a forma di "Y".

All'interno dell'abitacolo le finiture sono più semplici ma sempre fatte per durare nel tempo e sotto stress. Il cruscotto virtuale da 7", semplice nella grafica configurabile, fornisce chiaramente tutte le informazioni necessarie. Gli allestimenti superiori offrono un impianto multimediale con schermo da 10,1", supporto per Android Auto ed Apple CarPlay con collegamento wireless, navigatore (di serie per l'allestimento Journey) e la piastra di ricarica wireless per il telefono (di serie per la Journey). Anche l'allestimento "base" Essential include un supporto e una presa USB dedicati allo smartphone.

Una novità interessante è il pratico sistema YouClip, che prevede ganci nell'abitacolo per vari accessori, come porta bevande, torcia, supporto per il telefono con piastra di ricarica integrata e supporto per il tablet. Il baule è anch'esso più funzionale, con una capacità dichiarata di 472 litri nella versione a GPL. Inoltre, è possibile inserire il modulo Pack Sleep, già disponibile per la Jogger, che trasforma la Dacia Duster in un mini camper con letto matrimoniale, tavolino e grande portaoggetti.