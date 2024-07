Display da 55" e 40 speaker di serie, questo SUV americano è un cinema su ruote

Cadillac Escalade si rinnova per il 2025, portando importanti aggiornamenti tecnologici e un modesto restyling esterno. Dopo 25 anni dal debutto, il celebre SUV di lusso full-size americano si prepara ad affrontare un rinnovamento significativo.

Sebbene non si tratti di una nuova generazione, questo aggiornamento introduce notevoli cambiamenti, soprattutto negli interni. L'abitacolo si ispira al design del futuro Escalade IQ elettrico, mentre l'esterno presenta nuovi elementi di illuminazione che richiamano le vetture Cadillac da competizione di Le Mans.

I nuovi fari a LED e le luci diurne verticali si ispirano ai modelli Lyriq e Celestiq, creando un evidente collegamento con il nuovo SUV elettrico Escalade IQ. Le caratteristiche luci posteriori sono ora ancora più drammatiche, con un secondo elemento verticale. Lo stemma Cadillac sul frontale è illuminato su tutti i modelli, mentre le versioni di fascia alta e la V-Series sportiva presentano anche una cornice luminosa intorno alla griglia.

Le specifiche meccaniche dell'Escalade 2025 rimangono in gran parte invariate:

motore V8 da 6,2 litri con 420 CV

versione V8 sovralimentato da 6,2 litri con 682 CV

trasmissione automatica a 10 rapporti per entrambe le motorizzazioni

Gli aggiornamenti più evidenti dell'Escalade si trovano all'interno, a partire dal nuovo design del volante e dalla leva del cambio montata sulla colonna dello sterzo. Tuttavia, la caratteristica principale di questo rinnovamento è il nuovo abitacolo tecnologicamente avanzato, con un enorme display curvo da 55 pollici che si estende da un montante all'altro.

La parte del conducente misura ben 35 pollici e mostra tutte le informazioni importanti sopra il volante, per poi sovrapporsi al centro del cruscotto; il lato passeggero dello schermo misura 20 pollici. Sotto questo monolitico display principale, c'è uno schermo più piccolo al centro che Cadillac definisce come il centro di comando frontale. Questo schermo è inclinato verso l'alto e controlla il sistema HVAC a doppia zona dell'Escalade, oltre ad altre funzioni come le nuove eleganti porte elettriche.

L'abitacolo dell'Escalade è ancora dotato di un sistema audio da 19 altoparlanti AKG nella configurazione base, ma si possono scegliere pacchetti opzionali che includono fino a 40 altoparlanti, alcuni dei quali integrati nei poggiatesta.

Con questi aggiornamenti, Cadillac punta a mantenere l'Escalade al vertice del segmento dei SUV di lusso full-size, combinando tecnologia all'avanguardia, comfort e prestazioni in un pacchetto che continua a rappresentare l'eccellenza automobilistica americana.