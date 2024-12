E se la prossima Alfa Romeo Stelvio avesse 1.000 CV?

La seconda generazione dell'Alfa Romeo Stelvio potrebbe avere fino a 1.000 CV di potenza. Elettrici, s'intende, perché i motori a 6 cilindri a V difficilmente li rivedremo sotto il cofano di un'Alfa. Mai dire mai, viste le più recenti dichiarazioni dei manager che sembrano voler ripensare le strategie di elettrificazione. Però Alfa Romeo sembra essere stata chiara: ibrido sì (forse) ma elettrico, soprattutto. La prossima Stelvio porterà con sé importanti novità tecnologiche e di design. Il SUV del Biscione, cruciale per il futuro del marchio, sarà basato sulla nuova piattaforma Stla Large, che consentirà sia versioni elettriche che ibride.

Il SUV Alfa potrebbe offrire batterie da 101 o 118 kWh, con un'autonomia fino a 800 km e ricarica rapida di 20 km al minuto. È prevista anche una potente versione Quadrifoglio Bev da circa 1.000 CV. Per chi preferisce l'ibrido, saranno disponibili motori a benzina, probabilmente includendo una nuova generazione di motori termici.

Il design si ispirerà alla Junior, con una mascherina triangolare "destrutturata" e una fascia scura posteriore. Le dimensioni aumenteranno per offrire più spazio interno. L'abitacolo vedrà l'introduzione dell'architettura STLA Brain, integrata con il cloud di Amazon per un'esperienza utente completamente rinnovata.

La Stelvio, insieme alla Giulia, ha giocato un ruolo fondamentale nel riposizionamento di Alfa Romeo come marchio premium. Questa nuova generazione rappresenta quindi un momento chiave per consolidare e far crescere ulteriormente il prestigio del brand italiano nel segmento delle auto di lusso.

L'evoluzione della Stelvio verso motorizzazioni elettriche e ibride riflette la tendenza generale dell'industria automobilistica verso una maggiore sostenibilità. Tuttavia, Alfa Romeo si impegna a mantenere lo spirito sportivo e l'emozione di guida che hanno sempre caratterizzato il marchio, adattandoli alle nuove tecnologie.