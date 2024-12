Ecco i prezzi della nuova Citroën C3

Citroën ha lanciato la nuova C3 Hybrid, aprendo gli ordini per questa versione che si affianca alle motorizzazioni benzina ed elettrica già disponibili. Il listino parte da 20.550 euro per la nuova variante ibrida della popolare utilitaria francese. Mentre la termica da 100 CV costa 15.240 euro.

La C3 Hybrid adotta il powertrain ibrido del gruppo Stellantis, composto dal motore 1.2 PureTech benzina da 100 CV abbinato al cambio eDCT6 a doppia frizione e a un motore elettrico da 21 kW integrato. Nonostante sia classificato come ibrido leggero, il sistema permette brevi tratti in modalità elettrica, avvicinandosi alle prestazioni di un full hybrid in termini di efficienza nei consumi.

La nuova versione è disponibile negli allestimenti You Pack Plus e Max, con una dotazione di serie che include cerchi da 17", sospensioni Advanced Comfort, sensori di parcheggio, infotainment da 10,25" con connettività wireless e sedili comfort. La versione Max aggiunge ulteriori dotazioni come climatizzatore automatico e telecamera posteriore.

Le opzioni si limitano principalmente alla scelta del colore, con sovraprezzi che vanno da 450 a 800 euro a seconda della tinta. Il listino completo vede la C3 Hybrid posizionarsi tra le versioni benzina tradizionali, che partono da 15.240 euro, e quelle completamente elettriche, che partono da 23.900 euro. Con questa nuova motorizzazione, Citroën amplia l'offerta della C3, permettendo ai clienti di scegliere tra opzioni tradizionali, ibride ed elettriche in base alle proprie esigenze di mobilità e budget. La C3 Hybrid si candida così come alternativa interessante per chi cerca un'auto efficiente ma non è ancora pronto al passaggio completo all'elettrico.

Questo il listino completo: C3 100 CV You: 15.240 euro; C3 100 CV You Pack Plus: 17.750 euro; C3 100 CV You: 19.750 euro; C3 100 CV Hybrid You Pack Plus: 20.550 euro; C3 100 CV Hybrid You: 22.550 euro; E-C3 83 kW You: 23.900 euro; E-C3 83 kW You Pack Plus: 26.400 euro; E-C3 83 kW You: 28.400 euro.