La notizia in un minuto

Huawei si prepara a lanciare il suo quinto marchio automobilistico, Shangjie, sviluppato in partnership con SAIC, completando così una strategia di conquista del mercato delle auto elettriche cinesi iniziata solo cinque anni fa. Il nuovo brand punterà su un SUV medio-grande destinato ai giovani consumatori con un prezzo aggressivo tra 19.000 e 25.500 euro, integrando tecnologie avanzate come il sistema di guida assistita urbana Qiankun ADS, assistenza vocale basata su intelligenza artificiale e connettività casa-veicolo. Il veicolo sarà disponibile in versione completamente elettrica con ricarica rapida a 800 volt sulla piattaforma "Giant Whale" e in variante range extender con autonomia superiore ai 1.000 chilometri. Shangjie completa l'ecosistema automobilistico Huawei che già comprende Aito per SUV familiari premium, Maextro per il segmento ultra-lusso, Luxeed per giovani sportivi e Stelato per professionisti, dimostrando come l'azienda abbia saputo segmentare strategicamente ogni fascia di mercato trasformando la propria expertise tecnologica in una presenza capillare nel settore della mobilità elettrica cinese.