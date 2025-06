Il mercato italiano dei crossover si arricchisce di una nuova proposta dal carattere decisamente competitivo: l'Omoda 5 amplia la sua offerta con l'introduzione della versione Pure, che ridefinisce il concetto di allestimento entry level nel segmento. Con un prezzo di partenza fissato a 26.900 euro, questo modello cinese si presenta già ordinabile presso le concessionarie, promettendo di conquistare una fetta importante del mercato grazie a un rapporto qualità-prezzo che sfida apertamente la concorrenza europea e asiatica. La strategia commerciale punta chiaramente a democratizzare l'accesso a tecnologie e comfort solitamente riservati a fasce di prezzo superiori.

Sotto il cofano, la meccanica rimane invariata rispetto agli altri allestimenti della gamma: il motore 1.6 turbo benzina eroga 147 CV di potenza, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione con sette rapporti. Questa combinazione tecnica garantisce prestazioni equilibrate e un'esperienza di guida fluida, elementi che il costruttore cinese ha voluto mantenere come standard su tutta la gamma per non compromettere le caratteristiche dinamiche del veicolo.

Quello che colpisce maggiormente dell'allestimento Pure è la ricchezza della dotazione standard, che sfata il mito degli allestimenti base spartani. La presenza di cerchi in lega da 18 pollici conferisce al crossover un aspetto tutt'altro che economico, mentre l'illuminazione Full LED automatica garantisce visibilità ottimale in ogni condizione. Il cockpit digitale si caratterizza per la presenza di due display da 12,3 pollici ciascuno: uno dedicato alla strumentazione e l'altro al sistema di infotainment, entrambi integrati con connettività Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless (non serve l'adattatore).

L'attenzione verso la praticità d'uso emerge chiaramente dalla presenza del sistema keyless per apertura e avviamento, mentre i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, supportati dalla retrocamera, facilitano le manovre quotidiane. Gli interni combinano tessuto e similpelle per la selleria, completati da un volante rivestito in pelle con comandi integrati e climatizzatore elettronico.

Sul fronte della sicurezza attiva e passiva, Omoda non ha lesinato risorse nemmeno per la versione d'accesso. Il pacchetto comprende sette airbag, frenata autonoma d'emergenza, sistema di mantenimento attivo della corsia e cruise control adattivo. A completare il quadro, il monitoraggio dell'angolo cieco contribuisce a innalzare il livello di protezione complessivo del veicolo.

L'architettura commerciale dell'Omoda 5 si sviluppa attraverso tre proposte distinte, studiate per intercettare diverse tipologie di clientela. La versione Comfort, proposta a 27.900 euro, introduce il climatizzatore automatico bi-zona e sedili in similpelle con funzioni di riscaldamento e ventilazione, oltre alle regolazioni elettriche. Non mancano i mancorrenti al tetto e la ricarica wireless per smartphone, dettagli che evidenziano l'attenzione verso il comfort quotidiano.

Al vertice della gamma si posiziona l'allestimento Premium, disponibile a partire da 29.900 euro, che rappresenta l'espressione più completa della filosofia progettuale Omoda. Il tettuccio apribile panoramico dona un carattere più aperto e luminoso all'abitacolo, mentre il sistema audio SONY a otto altoparlanti trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora coinvolgente. La telecamera a 360 gradi facilita le manovre più complesse, supportata da fari fendinebbia e portellone bagagliaio elettronico per un utilizzo ancora più pratico.

Un elemento che accomuna tutti gli allestimenti della gamma Omoda 5 è la garanzia estesa di 7 anni o 150.000 chilometri, una copertura che testimonia la fiducia del costruttore nelle proprie tecnologie e che rappresenta un valore aggiunto significativo per i clienti, particolarmente sensibili alla tranquillità post-vendita quando si tratta di brand emergenti sul mercato italiano.

La strategia di posizionamento dell'Omoda 5 Pure sembra puntare su un pubblico attento al valore, disposto a sperimentare proposte innovative senza rinunciare a dotazioni complete. Con un prezzo che si colloca in una fascia molto competitiva, questo crossover cinese si candida a diventare un'alternativa interessante per chi cerca tecnologia avanzata e comfort a un costo contenuto, sfidando le convenzioni del mercato europeo dei SUV compatti.