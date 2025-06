Il futuro della mobilità elettrica si sta scrivendo nelle strade di Madrid attraverso un esperimento che combina tecnologia americana, ingegneria italiana e know-how cinese. La capitale spagnola è diventata il laboratorio di una rivoluzione silenziosa che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui concepiamo la ricarica dei veicoli elettrici (escluse le wallbox).

Al centro di questa trasformazione c'è un'alleanza strategica tra Free2move, la divisione mobilità del colosso automobilistico Stellantis, e Ample, una startup di San Francisco specializzata in una tecnologia che promette di eliminare l'attesa alle colonnine di ricarica.

La tecnologia del battery swap rappresenta un approccio radicalmente diverso alla gestione dell'energia nei veicoli elettrici. Invece di attendere decine di minuti per ricaricare una batteria scarica, i conducenti possono semplicemente sostituire il pacco batterie esaurito con uno completamente carico in appena cinque minuti. Questo sistema, già ampiamente testato dalla cinese Nio, viene ora adattato alle esigenze del mercato europeo attraverso l'innovativa interpretazione di Ample.

La peculiarità dell'approccio americano risiede nella flessibilità del sistema: mentre altre tecnologie utilizzano pacchi batteria standardizzati, Ample ha sviluppato batterie con capacità diverse. Questa caratteristica permette agli utenti del car-sharing di pagare esclusivamente in base ai chilometri che intendono percorrere, ottimizzando sia i costi che l'efficienza operativa.

Quello che un anno fa era iniziato come un timido esperimento con 40 Fiat 500e si sta trasformando in una realtà consolidata. Il progetto ha raggiunto quota 100 veicoli elettrici italiani operativi nel sistema di car-sharing madrileno, con un'espansione prevista di almeno altre 60 unità entro la fine del mese. I numeri testimoniano il successo di un'iniziativa che sta dimostrando la praticabilità commerciale di una tecnologia fino a poco tempo fa considerata di nicchia.

Le stazioni Ample disseminate per Madrid rappresentano veri e propri hub tecnologici dove l'automazione robotica si occupa della sostituzione delle batterie. Gli utenti di Free2move possono accedere a questi punti di servizio e ripartire con l'autonomia massima nel tempo che normalmente impiegherebbero per fare rifornimento di carburante in una stazione tradizionale.

Khaled Hassounah, amministratore delegato di Ample, ha sottolineato l'importanza strategica dell'accordo: "Per le flotte di car-sharing, ogni minuto trascorso fuori strada è una perdita di tempo. Siamo profondamente impegnati a rendere la transizione di Free2move all'elettrico senza intoppi; non solo in teoria, ma nelle operazioni quotidiane. I nostri cambi batteria in 5 minuti eliminano completamente i tempi di inattività per la ricarica".

L'ambizione del progetto va ben oltre il car-sharing. Olivier Francois, che guida il marchio Fiat, ha delineato una visione che potrebbe estendersi rapidamente al settore automobilistico privato. L'obiettivo dichiarato è quello di analizzare approfonditamente i risultati ottenuti a Madrid per poi replicare il modello su scala più ampia, potenzialmente coinvolgendo l'intera gamma di veicoli elettrici del gruppo.

"Questa soluzione semplice e innovativa contribuisce a ridurre l'ansia da autonomia grazie alla drastica riduzione dei tempi di ricarica, offrendo così un'esperienza di guida senza interruzioni", ha spiegato Francois. La scelta della Fiat 500e come veicolo pilota non è casuale: l'iconica citycar italiana rappresenta il simbolo della transizione elettrica del marchio e il banco di prova ideale per tecnologie destinate a rivoluzionare l'intero settore.

La partnership tra Stellantis e Ample potrebbe rappresentare il primo passo verso una trasformazione radicale dell'ecosistema della mobilità elettrica. Se i risultati madrileni confermeranno le aspettative, l'Europa potrebbe presto vedere nascere una rete capillare di stazioni per il battery swap, eliminando definitivamente uno dei principali ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici: i lunghi tempi di ricarica.

L'esperimento spagnolo dimostra come l'innovazione nel settore automotive nasca sempre più spesso dalla convergenza di competenze diverse e dalla capacità di adattare tecnologie consolidate a nuovi contesti. Madrid sta scrivendo una pagina importante nella storia della mobilità sostenibile, combinando l'eccellenza manifatturiera italiana, l'innovazione tecnologica americana e l'esperienza operativa maturata nel mercato asiatico.