Citroën rilancia la sua iconica compatta con una proposta finanziaria che punta alla massima trasparenza. La nuova C3 Turbo 100 S&S nella versione YOU è disponibile al prezzo promozionale di 15.900 euro, un valore che coincide con il listino ufficiale ma che, grazie al finanziamento SimplyDrive Promo, può essere affrontato con modalità di pagamento estremamente leggere. L’offerta, riservata alla clientela privata, è valida per tutti i contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2025.

Il piano di finanziamento proposto si distingue per l’equilibrio tra anticipo, rate mensili e valore futuro garantito. Il cliente può accedere all’offerta con un anticipo di 6.172 euro, per un importo totale del credito pari a 9.999 euro. Le prime 35 rate mensili sono contenute in soli 49 euro, un impegno mensile davvero minimo, pensato per venire incontro anche a chi affronta il suo primo acquisto automobilistico.

Alla trentaseiesima rata, è prevista una maxi rata finale da 10.025 euro, che può essere saldata, rifinanziata oppure sostituita con una nuova auto grazie al valore garantito di riacquisto. È anche possibile restituire il veicolo, a condizione che il chilometraggio massimo non superi i 30.000 km, soglia oltre la quale è previsto un costo di 10 centesimi al chilometro.

Tassi contenuti e costi trasparenti

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta riguarda i tassi applicati. Il TAN fisso è del 3,99%, mentre il TAEG si attesta al 7,13%, includendo le spese di istruttoria pari a 395 euro, i costi mensili di incasso di 3,50 euro, l’imposta sostitutiva iniziale di 25,98 euro e l’invio gratuito del rendiconto periodico in formato cartaceo.

Il servizio Identicar, incluso per i primi 12 mesi, aggiunge ulteriore valore all’offerta, contribuendo alla protezione dell’auto contro furti e smarrimenti. L’importo totale dovuto alla fine del contratto è di 11.765,98 euro, un valore allineato all’accessibilità del prodotto.

Una city car moderna, turbo e concreta

La versione YOU della nuova C3 è equipaggiata con un motore turbo benzina da 100 cavalli con sistema Start&Stop, ideale per affrontare con vivacità e contenuti consumi i percorsi cittadini e le gite del fine settimana. Il design compatto, ma caratterizzato da un’estetica personale e da uno stile inconfondibilmente Citroën, si combina con un’abitabilità sorprendente per la categoria.

Questa versione d’ingresso non rinuncia a sicurezza e connettività, offrendo un pacchetto essenziale ma completo, perfetto per chi cerca una prima auto versatile, moderna e dallo spirito urbano.

L’approccio “Buy now, decide later” è il cuore della filosofia SimplyDrive. Al termine dei tre anni, il cliente ha la libertà di scegliere se tenere la vettura, cambiarla o restituirla, senza vincoli. Questa flessibilità si adatta bene alle esigenze di un pubblico giovane, dinamico, che spesso cerca soluzioni a breve termine ma con possibilità future aperte. La certezza del valore residuo garantito, fissato fin dall’inizio, tutela l’acquirente dalle incertezze del mercato dell’usato.