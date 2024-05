Ecco il kit di conversione per E-Bike più economico di sempre

Il futuro della mobilità urbana si sta orientando sempre più verso le e-bike, e molte persone si stanno domandato che destino avranno le tradizionali biciclette, spesso dimenticate nei garage. Fortunatamente, la soluzione potrebbe essere più semplice e sostenibile di quanto si pensi, grazie a un'innovativa proposta della startup Swytch.

Swytch ha recentemente lanciato un kit di conversione che trasforma le biciclette tradizionali in e-bike moderne. Il kit, denominato Go, è attualmente disponibile per il preordine con un sconto del 50%, al costo promozionale di 320 euro.

Include diversi componenti, come un pacco batterie disponibile in tre diversi tagli (da 187 Wh a 357 Wh), una nuova ruota anteriore con motore elettrico integrato da 250 Watt e 40 Nm di coppia, oltre a un sensore a pedale, un caricatore esterno e un display LED che fornisce tutte le informazioni necessarie durante l'uso.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, il kit è facile da installare e permette agli utenti di percorrere fino a 96 km con una singola ricarica, che richiede circa 5 ore, considerando il modello con l'accumulatore più grande. Questa soluzione non solo offre una seconda vita alle vecchie biciclette, ma promuove anche un alternativa sostenibile meno costosa rispetto all'acquisto di una nuova e-bike.

Attualmente, il kit di Swytch Go è commercializzato in offerta speciale, ma si prevede che nei prossimi mesi il prezzo possa raddoppiare, raggiungendo il costo standard di circa 646 euro. Per chi è interessato, è possibile pre-ordinare il kit direttamente sul sito ufficiale dell'azienda.

L'avvento di tali tecnologie segna un passo importante verso modelli di trasporto più ecologici e accessibili, impattando positivamente sull'ambiente urbano e offrendo agli utenti un'opzione versatile per aggiornare il proprio mezzo di spostamento senza necessità di grandi investimenti.