Enel X e Coop Lombardia, un nuovo accordo sulla ricarica

Uno dei problemi principali che mina alla diffusione delle auto elettriche è l’assenza dell’infrastruttura di ricarica e, proprio per questo motivo, Enel X è in continua espansione e ha deciso di ampliare la propria rete in Italia siglando un importante accordo con Coop Lombardia. Presso i punti vendita lombardi verranno installate 41 stazioni di ricarica e mentre si farà la spesa sarà quindi possibile effettuare il rifornimento di energia alla propria vettura.

Quasi la metà delle stazioni attese sarà di tipo HPC (High Power Charger) Ultrafast, in grado di erogare una potenza compresa tra 150 e 300 kW. Le tempistiche della messa in opera sono ancora sconosciute ma la prima stazione sarà installata nelle prossime settimane presso il punto vendita di Coop Opera; qui verranno posizionate due colonnine ad alta potenza con quattro postazioni di ricarica. I prossimi punti vendita sulla tabella di marcia sono Milano Baggio e Cantù, dove l’installazione avverrà entro la fine dell’anno.

Tutti i restanti punti di ricarica verranno resi operativi nel 2022 e, al momento, non è stata ancora comunicata la loro esatta ubicazione. Federico Caleno, Responsabile e-Mobility Enel X Italia, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi della collaborazione con Coop, una realtà all’avanguardia e da sempre attenta alle esigenze del territorio in cui opera. L’accordo siglato è un passo importante nel percorso di sostegno e sviluppo della mobilità elettrica: il futuro dei trasporti è green.

Daniele Ferrè, presidente del Consiglio di amministrazione di Coop Lombardia, ha aggiunto: