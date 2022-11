Sono ben 16 i modelli della tornata di crash test pubblicata da Euro NCAP: tra i protagonisti anche la Tesla Model S, NIO ET7 e IONIQ 6 di Casa Hyundai. Tra i 16 modelli testati dall’ente 15 hanno ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle.

Nel nuovo turno di test che mirano a valutare sicurezza attiva e passiva dei veicoli, Euro NCAP ha analizzato anche modelli elettrici, come il Suv Toyota bZ4X, Subaru Solterra e la berlina Hyundai IONIQ 6, che ha ottenuto un 97% nella protezione degli adulti. Test anche per la Honda Civic, la Smart #1, la Toyota Corolla Cross, la Isuzu Dmax, la Renault Austral, le Nissan Ariya e X-Trail, le Range Rover e Range Rover Sport e la WEY Coffee 02. Punteggi massimi raggiunti nei test Euro NCAP per la Model S di Tesla e la NIO ET7, con ottime valutazioni anche per il Safety Assist. 4 stelle ottenute invece dalla berlina francese DS 9.

I produttori sono desiderosi di ottenere buoni punteggi nei test poiché i protocolli introdotti per il 2023 saranno più rigorosi e forniranno maggiori sfide per lo sviluppo del veicolo. Nel prossimo anno, in linea con la sua Vision 2030, Euro NCAP si concentrerà su una serie di nuovi aspetti: protocolli di frenata di emergenza autonoma (AEB) per i motocicli e nuovi scenari di sicurezza passiva per pedoni e ciclisti, estendendo l’area in cui questi utenti vulnerabili potrebbero interagire con un veicolo, un progresso necessario nella sicurezza per gli altri utenti della strada, ha commentato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia.

Come annunciato alcuni giorni fa la “Vision 2030” porterà a diverse novità nei test dei prossimi anni, con un protocollo che sarà aggiornato ogni tre anni. Oltre alla valutazione della sicurezza passiva e attiva degli scorsi anni, le novità riguarderanno infatti anche le valutazioni sui nuovi dispositivi di ausilio alla guida o ADAS.