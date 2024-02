I SUV elettrici sfondano i guardrail negli USA, dobbiamo preoccuparci? (video)

L'aumento significativo dei veicoli elettrici solleva, da sempre, importanti questioni sulla sicurezza stradale; la crescente presenza di veicoli elettrici più pesanti ha spinto gli esperti di sicurezza a esaminare attentamente l'efficacia dei tradizionali guardrail autostradali americani.

Un recente test condotto dal Midwest Roadside Safety Facility dell'Università del Nebraska-Lincoln ha sollevato preoccupazioni significative. Durante il test, un veicolo elettrico Rivian R1T, pesante circa 3.500 kg e ad una velocità di 100 km/h, ha sfondato una barriera d'acciaio moderna, sollevando dubbi sulla capacità attuale dei guardrail di affrontare la nuova generazione di pesanti veicoli elettrici.

I guardrail, progettati per prevenire cadute nei fossati e incidenti con il traffico controsenso, sono ora messi alla prova dalla crescente presenza di veicoli elettrici, notoriamente più pesanti dei loro omologhi a combustione interna. Cody Stolle, vicedirettore della struttura di sicurezza, ha sottolineato che le barriere attuali (in America) non sono progettate per sopportare veicoli con un peso superiore a 1.200 kg, evidenziando una potenziale incompatibilità con i veicoli elettrici.

È importante considerare che il problema del peso eccessivo dei veicoli non è nuovo sulle strade americane. Con l'aumento delle vendite di SUV, la struttura dei guardrail è stata rivista negli anni '90. Tuttavia, l'elevato peso dei moderni camion pesanti a combustione interna ha già superato le capacità di gestione dei guardrail attuali.

L'elettrificazione della flotta di veicoli americani, con le pesanti batterie agli ioni di litio necessarie per i veicoli elettrici, sta portando il problema a nuovi livelli. I pick-up elettrici, in particolare, richiedono batterie di dimensioni considerevoli, aumentando significativamente il loro peso complessivo. Un esempio è il Ford F-150 Lightning, che per via delle sue dimensioni ha una batteria che pesa quasi come una utilitaria.

Il peso aggiuntivo comporta un impatto ad energia più elevata in caso di incidente, mettendo in allarme funzionari e sostenitori della sicurezza. Veicoli più grandi, già considerati pericolosi per pedoni e veicoli più piccoli, diventano ancor più rischiosi con l'elettrificazione.

Come anticipato, questo report riguarda esclusivamente il suolo americano e la speranza è che in Italia, così come in Europa, siano già stati eseguiti i controlli del caso per prevenire eventuali criticità. In merito al video, che vi lasciamo di seguito, va precisato che il sinistro avviene frontalmente; una situazione che raramente avviene.