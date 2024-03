Euro NCAP minaccia i produttori, vuole il ritorno dei tasti fisici sulle auto

L'industria automobilistica ha fatto grandi passi avanti in termini di sicurezza e efficienza, ma alcuni degli ultimi trend non sono molto convincenti per tutti. Tra questi, spicca l'eccessivo ricorso ai touchscreen per controllare le funzioni del veicolo. Euro NCAP, l'organizzazione europea per la valutazione della sicurezza delle automobili, si schiera contro quest'ultima tendenza e prevede cambiamenti nei test di sicurezza programmati per il 2026.

Secondo Matthew Avery, direttore dello sviluppo strategico di Euro NCAP, l'abuso dei touchscreen da parte dei produttori automobilistici sta aumentando il rischio di distrazione degli automobilisti, poiché costringe i conducenti a distogliere lo sguardo dalla strada per interagire con le funzioni essenziali del veicolo. Avery sostiene che i controlli dovrebbero essere ripensati per rendere l'interazione più sicura e intuitiva.

I prossimi test Euro NCAP incoraggeranno i produttori a utilizzare comandi fisici separati per le funzioni di base, come gli indicatori di direzione, le luci di emergenza, i tergicristalli e il clacson. L'obiettivo è ridurre il tempo in cui si distoglie lo sguardo dalla strada, promuovendo così una guida più sicura.

Euro NCAP non richiede un pulsante separato per ogni funzione, ma vuole garantire che le funzioni essenziali siano controllate tramite comandi fisici intuitivi. In particolare, l'organizzazione suggerisce che le funzioni come gli indicatori di direzione e il sistema automatico di chiamata di emergenza eCall dovrebbero essere accessibili tramite comandi fisici.

Una delle maggiori preoccupazioni riguarda Tesla, che ha recentemente eliminato le leve fisiche per gli indicatori di direzione, sostituendole con pulsanti aptici sul volante. Questa mossa ha sollevato dubbi sulla praticità e sulla sicurezza di questa novità.