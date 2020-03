Euro NCAP, Golf 8 riceve il premio per tecnologia di sicurezza

L’Euro NCAP ha premiato nelle ultime ore la tecnologia di comunicazione “car-to-x” installata di serie sulla nuova Golf 8 della casa di Wolfsburg.

La tecnologia è chiaramente il futuro delle auto e al fine di realizzare una visione di una mobilità più sicura ed efficiente, la comunicazione tra le auto è sicuramente un elemento fondamentale per la sicurezza in strada. Un elemento che va ad aggiungersi ai comuni sistemi di infotainment che permettono una più semplice interazione tra veicolo e conducente stesso: comandi vocali o semplici gesti possono essere rilevati e combinati in modo sicuro dal veicolo che, a sua volta, eseguirà l’operazione desiderata dall’utente.

Mobilità efficiente grazie alla comunicazione. Nel dettaglio, la Golf 8 è riuscita ad aggiudicarsi il premio “Advanced award” per l’inedito sistema implementato che gli permette di comunicare eventuali situazioni di pericolo alle altre auto (dotate anch’esse della medesima tecnologia) presenti nelle circostanze del veicolo, e ben conosciuto come Local Hazard Warning.

Il sistema, sfruttando esclusivamente la tecnologia wireless 5G, è in grado di inviare segnali ed avvisi alle altre vetture come semplici code, lavori in corso, emergenze o eventuali incidenti presenti sulla carreggiata salvaguardando preventivamente la sicurezza delle altre vetture.

Chiaramente una tecnologia fondamentale, che la casa di Wolfsburg sembrerebbe voler implementare anche sui prossimi modelli della gamma.