Ferrari 12Cilindri è la nuova supercar V12 da 830 cavalli

All'orizzonte del panorama automobilistico spicca la nuova super gran turismo a motore anteriore centrale, denominata Ferrari 12Cilindri, che si preannuncia come un capolavoro di ingegneria e design, pronto a far sognare gli appassionati del brand del Cavallino.

La Ferrari 12Cilindri sfoggia un motore da 6,5 litri che eroga una potenza di 830 CV a 9.250 giri e una coppia di 678 Nm a 7.250 giri, promettendo performance da vertice. L'assenza di elettrificazione e sovralimentazione sottolinea la purezza di guida incarnata dalla Casa di Maranello, che lo ha "solamente" aggiornato alle normative anti-inquinamento Euro 6E senza rinunciare al suo inconfondibile rombo.

Le prestazioni sono da capogiro: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi, e una velocità massima che supera i 340 km/h. La potenza è gestita da un cambio robotizzato doppia frizione a 8 marce, derivato dalla supercar ibrida SF90 Stradale, che dirige tutta la forza alle ruote posteriori garantendo sensazioni di guida uniche.

La Ferrari ha dedicato un'attenzione maniacale anche ai sistemi elettronici, ideati per amplificare l'esperienza di guida. Innovazioni come il controllo della struttura di coppia “ATS” (Aspirated Torque Shaping) e il Side Slip Control 8.0 permettono agli automobilisti di sfruttare al massimo le capacità del dodici cilindri, assicurando una guida sicura e altamente performante sotto ogni punto di vista. Questi sistemi, tramite un complesso gioco di algoritmi, ottimizzano la distribuzione della coppia e la gestione della trazione, rendendo il controllo del veicolo sia preciso che intuitivo.

Altro punto di forza della nuova arrivata è il telaio, completamente rivisitato per garantire una maggiore agilità e guidabilità. La riduzione di 20 mm nel passo e l'introduzione del retrotreno sterzante elevano ulteriormente le capacità dinamiche della vettura, presentandola come un concentrato di tecnologia avanzata capaci di offrire un’esperienza di guida ineguagliabile. Aerodinamicamente, gli ingegneri Ferrari hanno mirato a stabilizzare il veicolo a tutte le velocità, concentrandosi prevalentemente sul fondo della vettura, ma senza tralasciare elementi distintivi come le due piccole ali laterali regolabili.

Il design della Ferrari 12Cilindri si distacca nettamente dalle linee viste in passato nei modelli V12 del marchio. Le forme della carrozzeria sono avveniristiche e scultoree, con richiami storici che vanno dalla Ferrari 365 GTB Daytona del 1968 fino alla concept car Ferrari Modulo di Pininfarina del 1970. La fusione tra elementi classici e innovativi crea una silhouette unica nel suo genere, contraddistinta da linee semplici ma decise, che incorniciano perfettamente la potenza e l'esclusività della vettura.

Gli interni della Ferrari 12Cilindri proseguono nella filosofia di esclusività e tecnologia, offrendo ai passeggeri il massimo del comfort e dell'innovazione digitale. Il cruscotto digitale di 15,6 pollici, il volante con tasti a sfioramento e un secondo display di 10,25 pollici per il sistema multimediale attirano subito l'attenzione. Questi elementi, insieme a un terzo display opzionale davanti al passeggero, forniscono tutte le informazioni necessarie per godersi il viaggio nella massima sicurezza e connettività.

La Ferrari 12Cilindri sarà disponibile sul mercato entro la fine del 2024, con prezzi che partono da 395.000 euro. Per la prima volta, insieme alla versione coupé sarà lanciata anche la variante Spider, dotata di un hardtop rigido retrattile in soli 14 secondi, a testimonianza della volontà della Ferrari di offrire immediatamente una scelta più ampia ai suoi clienti. La versione Spider, pur conservando le linee e le prestazioni della coupé, differisce per il peso leggermente superiore e per un volume del bagagliaio ridotto. Per il modello aperto, il prezzo sale del 10% rispetto alla versione chiusa, con consegne previste per il 2025.