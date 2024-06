Ferrari potrebbe debuttare in Formula E, starà al passo di Porsche?

Ferrari, il prestigioso costruttore automobilistico italiano, sta esplorando la possibilità di entrare nel campionato di Formula E, la categoria automobilistica per monoposto elettriche. Nonostante le discussioni siano ancora in una fase preliminare, l'interesse manifestato potrebbe evolvere in un impegno concreto nel futuro.

Jeff Dodds, CEO di Formula E, ha recentemente rivelato che sono in corso discussioni preliminari con Ferrari. La serie già vanta la presenza di grandi nomi dell'industria automobilistica, come Porsche, Jaguar, McLaren, Maserati, e Nissan. Un portavoce di Formula E ha confermato a RacingNews365 che i contatti sono avvenuti, ribadendo però che per il momento non ci sono progetti concreti in atto.

Parallelamente, Ferrari sta compiendo passi importanti verso la tecnologia dei veicoli elettrici. L'azienda sta lavorando alla realizzazione di un nuovo edificio da 500 milioni di euro dedicato all'elettrico, che sarà inaugurato il 21 giugno a Maranello. Con la promessa di lanciare il suo primo veicolo completamente elettrico entro la fine del prossimo anno, la presenza in Formula E potrebbe rappresentare un'opportunità ideale per testare e sviluppare ulteriormente tali tecnologie in un contesto di gara.

Tuttavia, un portavoce di Ferrari ha sottolineato che attualmente l'attenzione dell'azienda è rivolta principalmente alla Formula 1, al Campionato del Mondo di Endurance e alla nuova avventura nel mondo della vela. Questo dimostra l'ambizione di Ferrari di espandere la propria presenza competitiva anche oltre le corse tradizionali su terra.

Le implicazioni di un possibile ingresso di Ferrari in Formula E sono significative, non solo per il marchio stesso, ma anche per il campionato, che potrebbe beneficiare enormemente dal coinvolgimento di un nome così influente nel settore automobilistico.